Binance borsasına kim saldırdı? ABD özel servisleri sansasyonel bilgileri açıkladı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), dünyanın en büyük kripto para borsası Binance platformuna düzenlenen eşi benzeri görülmemiş siber saldırının sorumluluğunu resmen Kuzey Kore'ye yükledi. Kurumun basın servisi tarafından yapılan açıklamaya göre, soygunun arkasında KDC'nin seçkin hacker birimi olarak bilinen TraderTraitor grubu yer alıyor.

Eğer ilk tahminler tam olarak doğrulanırsa, 30 Ekim gecesi gerçekleştirilen ve zararı 6 milyar doları aşan bu siber saldırı, dijital varlıklar tarihindeki en büyük hırsızlık olarak kayıtlara geçecek.

Doğrudan Ethereum'a dönüştürme: Paralar nasıl aklanıyor?

FBI, ABD Gizli Servisi (USSS) ve Vergi Dairesi'nin (IRS-CI) ortaklaşa yürüttüğü soruşturmalar, hackerların fonları iz bırakmadan yok etme şemasını ortaya çıkardı:

Ethereum (ETH) ağına geçiş: Çalınan kripto varlıkların büyük bir kısmı derhal Ethereum kripto para birimine dönüştürülüyor;

DeFi platformları üzerinden aklama: Özel servisler, hackerların bu varlıkları merkeziyetsiz finans servisleri (DeFi) ve hızlı değişim hizmetleri aracılığıyla aklamayı hedeflediğini belirledi;

Blokzincir analizi kanıtları: Daha önce ABD'li TRM Labs ve Singapurlu Pangolin Intelligence analiz şirketleri, blokzincirindeki işlemleri inceleyerek saldırı imzasının Kuzey Kore'ye ait olduğunu bildirmişti.

Saldırı nasıl gerçekleşti? Mühendisin dizüstü bilgisayarı ve varlıkların iadesi

Edinilen bilgilere göre, hackerların sisteme girişi teknik bir personelin kişisel cihazı üzerinden gerçekleşti:

Giriş noktası: Suçlular, Binance borsasının DevOps mühendislerinden birinin kişisel dizüstü bilgisayarına erişim sağladı. Bu sayede servis konteyneri kontrol altına alındı ve yasa dışı para çekme işlemleri başlatıldı;

Kullanıcılara ödemeler: Saldırıdan sonra Binance, fonların yatırılmasını ve çekilmesini derhal geçici olarak durdurdu. Daha sonra borsa, mağdur müşterilerin zararlarının karşılanması ve varlıkların iadesi sürecinin başladığını duyurdu.

KDC ve siber suçlar: Yeni rekorlar

Kripto para ağındaki siber saldırılar, Kuzey Koreli hackerlar için önemli bir gelir kaynağı haline geldi: