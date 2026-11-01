Dünya piyasasında altın fiyatları sert düştü: Altının ucuzlamasının sebebi ne?

Uluslararası değerli metaller piyasasında yatırımcılar ve alıcılar için beklenmedik sert bir değişim yaşandı; altın kotasyonları son bir yıldan uzun süredir görülmeyen en düşük seviyeye geriledi.

Dünya emtia borsalarında bir ons altının fiyatı, psikolojik açıdan önemli kabul edilen 3.900 dolarlık sınırın altına düştü. Aralık ayı vadeli işlemleri için fiyatlar gün içinde 3.899 dolar seviyesinde kaydedildi. Bu tür bir düşüş en son 2025 yılının Ekim ayında gözlemlenmişti.

Fiyatların düşüşünün arkasında hangi faktörler var?

Uluslararası finans analistleri ve piyasa uzmanları, değerli metallerin ucuzlamasına yönelik iki temel neden göstermektedir:

ABD'nin güçlü ekonomik verileri: Amerikan ekonomisinde gözlemlenen istikrar ve güçlü makroekonomik raporlar, yatırımcıların güvenli liman («safe haven») olarak altına olan ihtiyacını geçici olarak zayıflattı;

Petrol fiyatlarındaki artış: Enerji piyasasında emtia fiyatlarının yükselmesi, küresel sermaye akışını yeniden dağıtarak borsa katılımcılarını varlıkları yeniden değerlendirmeye teşvik etti.

Alıcılar için uygun fırsat: Mücevherat piyasasında neler bekleniyor?

Dünya borsalarındaki bu düşüş, perakende piyasasını ve ulusal mücevherat sektörlerini de etkileyecektir: