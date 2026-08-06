Dünyada yalnızca 450 tane kalan kaplanlar yavruladı

·10·Dünya
Dünyada yalnızca 450 tane kalan kaplanlar yavruladı

Birleşik Krallık'taki Longleat Safari Park safari parkında nesli tükenme tehlikesi altındaki Amur kaplanlarının bir başka yavrusu dünyaya geldi. Dikkat çekici olan, iki kaplan yavrusunun 29 Temmuz — Uluslararası Kaplan Günü'nde doğmuş olması ve bu durumun olaya daha da sembolik bir anlam katması.

Yavruların parkta yaşayan Red ile Yana çiftinin üçüncü nesli olduğu bildirildi. İkizlerin cinsiyeti ve isimleri henüz belirlenmedi. Park yetkilileri, önceki yıllarda olduğu gibi isim seçme sürecine halkı da dahil edebileceklerini belirtti.

Park tarafından yayımlanan videoda yeni doğan kaplan yavrularının birbirlerine sokularak yattığı, ses çıkardığı ve anneleri Yana'nın onları dikkatle yalayarak temizlediği görülüyor. Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Safari bölümü yöneticisi Amy Waller bu olayı büyük bir başarı olarak değerlendirdi.

«Nesli tükenmekte olan bu nadir hayvanların bir başka neslini karşılamak bizim için büyük bir mutluluk. Özellikle bu olayın safari parkımızın 60. yıl dönümü arifesinde gerçekleşmesi, durumu daha da anlamlı kılıyor. Yana aynı zamanda harika bir anne ve şimdiye kadar altı yavruyu başarıyla büyüttü. Bu nedenle onun deneyimine tamamen güveniyoruz», — dedi.

Uzmanlara göre kaplan yavruları yaklaşık altı ay boyunca anne sütüyle beslenir, ardından yavaş yavaş et yemeye alıştırılır. Yavruların şimdiden sağlıklı ve güçlü bir şekilde büyüdüğü belirtildi. Bu nedenle anne kaplana normalden daha fazla yiyecek veriliyor.

Samanların üzerinde gözleri kapalı şekilde yatan küçük bir kaplan yavrusu.

Amur kaplanı, dünyanın en büyük vahşi kedi türü olarak kabul edilir. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) bu türü nesli tükenme tehlikesi altında olarak değerlendiriyor. Uzmanların verilerine göre, doğada yalnızca yaklaşık 450 tanesi hayatta kaldı.

Longleat Safari Park, Avrupa Üreme Programı'na (EEP) aktif olarak katılıyor. Önceki nesilden doğan üç kaplan başka parklara gönderilirken, ilk nesilden Yuki şimdiden kendi yavrularını dünyaya getirdi.

Parkta şu anda yedi Amur kaplanı yaşıyor. Bunlar arasında Red, Yana, Heidi, Seeka, Dora-Boo ve yeni doğan iki ikiz yavru bulunuyor. Bu durum Longleat'ı Birleşik Krallık'taki en büyük Amur kaplanı ailesine sahip safari parkıhaline getirdi.

Bilgi için, Yana ile Redçiftinin önceki yavruları Mayıs 2024'te dünyaya gelmiş ve dört dişi yavru — Ginger Biscuit, Dora-Boo, Heidi ve Seeka — doğmuştu. İsimleri halk oylamasıyla seçilmişti. Çiftin ilk yavruları ise 2019'da Longleat Safari Park'ta 20 yıllık bir aradan sonra dünyaya gelmiş ve Rusty ile Yuki adlı iki kaplan yavrusu doğmuştu.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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