Kimi Antonelli Formula-1 tarihinin en genç şampiyonu oldu

·83·Dünya
Kimi Antonelli Formula-1 tarihinin en genç şampiyonu oldu

İtalyan yarışçı Kimi Antonelli, Formula-1'de şampiyonluk unvanını vaktinden önce kazandı. Bunun için 1 Kasım'da düzenlenen Meksika Grand Prix'sinde üçüncü olması yeterliydi. Bu konuda Nur.kz bilgi verdi.

Etap galibi Red Bull takımından Hollandalı Max Verstappen oldu. Ferrari adına yarışan Lewis Hamilton ise finişe ikinci ulaştı. Kazananın hemen ardından yarışı tamamladı.

Belirtildiği üzere, Antonelli şampiyonluğu kazandığında 20 yaş 69 günlüktü. Ondan önce Formula-1 tarihinin en genç şampiyonu Alman Sebastian Vettel'di. Vettel, ilk şampiyonluğunu 2010 yılında 23 yaş 134 günlükken kazanmıştı. Vettel toplamda dört kez şampiyon oldu.

Mercedes takımı temsilcisi Antonelli, Formula-1 tarihinde şampiyon olan üçüncü İtalyan yarışçı oldu. Bu, 1953'ten beri ilk kez bir İtalyan sporcunun şampiyonluğa ulaştığı anlamına geliyor. 1950'de Giuseppe Farina, 1952 ve 1953 yıllarında ise Alberto Ascari şampiyon olmuştu.

Kimi AntonelliFormula-1Meksika Grand PrixMotor SporlarıŞampiyon
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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