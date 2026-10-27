Formula 1'de zafer: Antonelli, Austin'deki ABD Grand Prix'sinde sansasyonel bir galibiyet elde etti

·6·Spor
Formula 1'de zafer: Antonelli, Austin'deki ABD Grand Prix'sinde sansasyonel bir galibiyet elde etti

Austin'deki ünlü Circuit of the Americas pistinde düzenlenen 2026 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 18. ayağı olan ABD Grand Prix'si, kıyasıya mücadelelere ve beklenmedik sonuçlara sahne oldu.

Pole pozisyonundan başlayan Mercedes takımının genç İtalyan pilotu Andrea Kimi Antonelli yarış boyunca soğukkanlılığını koruyarak ve yüksek hız sergileyerek kariyerinin en parlak zaferlerinden birine imza attı. İkinci sırada Ferrari lideri Charles Leclerc yer alırken, podyumu Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen tamamladı.

ABD Grand Prix'sinin kahramanları ve dönüm noktaları

Yarışın başından son turuna kadar süren kıyasıya rekabet taraftarlara büyük heyecan yaşattı:

  • Antonelli'nin mutlak hakimiyeti: Pole pozisyonunu alan Kimi Antonelli, starttan itibaren liderliği eline geçirdi ve rakiplerinin baskısına rağmen damalı bayrağı ilk sırada gördü;

  • Podyum mücadelesi: Charles Leclerc (Ferrari) 2. sırayı koruyarak takımı için önemli puanlar kazandı, Max Verstappen (Red Bull) ise tecrübesiyle 3. sıraya yerleşti;

  • Hamilton podyumun kıyısında: Yedi kez dünya şampiyonu olan ve şu anda Ferrari adına yarışan Lewis Hamilton oldukça aktif bir yarış çıkardı ancak sonunda dördüncü sırayla yetinmek zorunda kaldı;

  • Kaybedenler ve kazalar: Bazı pilotlar için Austin'deki yarış erken bitti; Valtteri Bottas (Cadillac), Franco Colapinto (Alpine) ve Oliver Bearman (Haas) çeşitli teknik sorunlar ve olaylar nedeniyle yarışı tamamlayamadı.

ABD Grand Prix'si: İlk 19 pilot listesi

Yarış sonu sıralaması ve takım performansları:

  • 1. sıra: Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) — Yarış galibi

  • 2. sıra: Charles Leclerc (Ferrari)

  • 3. sıra: Max Verstappen (Red Bull)

  • 4. sıra: Lewis Hamilton (Ferrari)

  • 5. sıra: Lando Norris (McLaren)

  • 6. sıra: Isack Hadjar (Red Bull)

  • 7. sıra: Oscar Piastri (McLaren)

  • 8. sıra: George Russell (Mercedes)

  • 9. sıra: Liam Lawson (Racing Bulls)

  • 10. sıra: Pierre Gasly (Alpine)

  • 11-15. sıralar: Nico Hülkenberg (Audi), Arvid Lindblad (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Audi), Esteban Ocon (Haas), Lance Stroll (Aston Martin)

  • 16-19. sıralar: Fernando Alonso (Aston Martin), Alexander Albon (Williams), Carlos Sainz (Williams), Sergio Perez (Cadillac)

Kimi Antonelli'nin Austin'deki zaferi, Mercedes kampı için sezonun en önemli başarılarından biri oldu ve genç neslin şampiyona liderlerine karşı tam anlamıyla rekabet edebileceğini bir kez daha kanıtladı.

Formula 1ABD Grand PrixAndrea Kimi AntonelliMotor SporlarıYarış Sonuçları
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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