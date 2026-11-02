Su, konserve ve pilli radyo: 33 ülke halkını neden krizlere hazırlıyor?

·14·Dünya
Su, konserve ve pilli radyo: 33 ülke halkını neden krizlere hazırlıyor?

Uluslararası arenadaki keskin jeopolitik değişimler ve güvenlik tehditleri zemininde, dünya genelindeki 33 ülke halkını olası bir savaş, geniş çaplı siber saldırılar ve büyük acil durumlara karşı önceden hazırlıklı olmaya çağırdı.

ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Japonya ve bir dizi gelişmiş ülkenin hükümetleri, vatandaşlarına acil durumlarda dış yardım olmadan hayatta kalabilmeleri için gerekli temel ihtiyaç malzemelerini evlerinde stoklamaları konusunda resmi tavsiyelerini güncelledi.

Uluslararası riskler ve hazırlık nedenleri

Hükümetler tarafından halka gönderilen uyarılar, aynı anda birkaç küresel faktörle açıklanmaktadır:

  • Askeri çatışmalar ve savaş riski: Jeopolitik gerilimlerin artması ve askeri tehdit olasılığı;

  • Kritik siber saldırılar: Enerji, bankacılık sistemi ve su şebekeleri gibi kritik altyapıları devre dışı bırakabilecek büyük dijital saldırı riski;

  • Küresel doğal afetler ve tedarik kesintileri: Beklenmedik doğal afetler sonucunda yolların kapanması ve merkezi marketlerde gıda lojistiğinin durması ihtimali.

Kimin ne kadar stoğa ihtiyacı var? Ülke bazında tavsiyeler

Vatandaşların otonom bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için öngörülen süreler, ülkelerin ulusal güvenlik stratejilerine göre belirlenmiştir:

  • Birçok ülke (72 saat kuralı): ABD, İngiltere, Fransa ve Japonya gibi ülkeler, halka en az 72 saat (3 gün) boyunca bağımsız yaşamaya yetecek temel stoku hazır tutmalarını tavsiye etmektedir;

  • Kuzey Avrupa (bir haftalık hazırlık): İsveç ve Norveç, vatandaşlarına en az 1 hafta (7 günlük) yiyecek ve içme suyu stoku bulundurmaları yönünde talimat vermektedir;

  • Almanya'da en uzun süre: Alman yetkililer, halka en kapsamlı hazırlık olarak en az 10 günlük yiyecek, içme suyu ve diğer temel ihtiyaç malzemelerini stoklamalarını önermektedir.

Acil durum çantasında neler olmalı?

Uzmanlar, böyle bir 'hayat kurtarıcı kutu'da şunların bulunması gerektiğini hatırlatıyor:

  1. İçme suyu ve uzun ömürlü gıdalar: Konserveler, baklagiller ve kuru gıdalar;

  2. Tıbbi ilk yardım çantası: Temel ilk yardım ilaçları ve kronik hastalıklar için gerekli ilaçlar;

  3. Otonom iletişim araçları: Elektrik kesintisinde bilgi almak için pilli veya güneş enerjisiyle çalışan radyo alıcıları ve el fenerleri;

  4. Kişisel belgeler ve nakit para: Banka kartlarının çalışmadığı durumlar için önemli belgeler ve nakit para.

Jeopolitik GüvenlikAcil DurumlarUlusal Güvenlik StratejisiKriz HazırlığıKüresel Riskler
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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