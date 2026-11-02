Kadınlar tenisinde büyük rekabet: WTA yeni dünya sıralamasını açıkladı

·2·Spor
Kadınlar tenisinde büyük rekabet: WTA yeni dünya sıralamasını açıkladı

Kadınlar Tenis Birliği (WTA), profesyonel tenisçilerin haftalık güncellenen dünya sıralamasını resmen açıkladı. 2 Kasım itibarıyla oluşturulan tabloda, Kazakistan'ı temsil eden Elena Rybakina, dünya bir numarası olarak yerini güvenli bir şekilde korudu.

İlk üçte ise ciddi bir değişiklik gözlenmedi: Belaruslu Aryna Sabalenka takipçi olarak ikinci sırada yer alırken, bu sezon Roland Garros 2026 turnuvasında şampiyonluğa ulaşan genç Rus yıldız Mirra Andreeva ilk üçü sağlam bir şekilde tamamlıyor.

İlk 10 içindeki değişimler ve rekabetin şiddeti

Güncellenen listede ilk on içinde yer değişimleri kaydedildi:

  • Gauff ve Pegula çekişmesi: ABD'li Coco Gauff puanını artırarak bir basamak yükseldi (4. sıra) ve vatandaşı Jessica Pegula'yı (5. sıra) aşağıya itti;

  • Swiatek'in düşüşü: Polonyalı eski dünya bir numarası Iga Swiatek 8. sıradan 9. sıraya geriledi, onun yerini ise başarılı puanlar toplayan Çekyalı Linda Noskova aldı;

  • Ukrayna ve Çekya temsilcilerinin etkinliği: İlk onda Çekya (Muchova, Noskova) ve Ukrayna (Svitolina, Kostyuk) ikişer temsilci ile sağlam bir yer tutuyor.

2 Kasım itibarıyla WTA'nın resmi ilk 10 sıralaması:

  1. (1) Elena Rybakina (Kazakistan) — 8099 puan

  2. (2) Aryna Sabalenka (Belarus) — 6485 puan

  3. (3) Mirra Andreeva (Rusya) — 6306 puan

  4. (5) Coco Gauff (ABD) — 5763 puan

  5. (4) Jessica Pegula (ABD) — 5760 puan

  6. (6) Elina Svitolina (Ukrayna) — 5121 puan

  7. (7) Karolina Muchova (Çekya) — 4665 puan

  8. (9) Linda Noskova (Çekya) — 4343 puan

  9. (8) Iga Swiatek (Polonya) — 4188 puan

  10. (10) Marta Kostyuk (Ukrayna) — 3910 puan

(Not: Parantez içindeki sayılar tenisçilerin önceki sıralamadaki yerlerini göstermektedir).

WTAElena RybakinaTenis SıralamasıKadınlar TenisiSpor Haberleri
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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