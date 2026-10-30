İngiltere'de hükümet uyarısının ardından halk tuvalet kağıdına hücum etti

Birleşik Krallık'ta hükümetin acil durumlara hazırlık yapılması yönündeki tavsiyesinin ardından halk arasında panik alışverişi başladı. Vatandaşlar marketlere akın ederek tuvalet kağıdı, konserve ürünleri, içme suyu ve diğer temel ihtiyaç maddelerini stoklamaya başladı. Bu durum The Independent tarafından bildirildi.

Hükümet, halka olası acil durumlar, elektrik ve su kesintilerine karşı hazırlıklı olmalarını tavsiye etti. Özellikle her hanede en az üç gün yetecek kadar gıda, içme suyu, nakit para ve ilk yardım malzemesi bulunması gerektiği belirtildi.

Bu çağrı, ülkede pandemi dönemini anımsatan bir tablo yarattı. Marketlerde bazı ürünlere olan talep hızla artarken, bazı ürünler raflardan tükendi.

Marketlerde satışlar hızla arttı

Bambu tuvalet kağıdı üreticisi Cheeky Panda şirketinin verilerine göre, ürün satışları 2025 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 43 arttı. Şirket kurucu ortağı Julie Chen, halkın temel ihtiyaçları az miktarda stoklamasını onayladığını ancak aşırı alışveriş yaparak market raflarını boşaltmamaları çağrısında bulundu.

Serious Tissues şirketinde de son beş gün içinde satış hacmi yüzde 36 oranında arttı.

Ayrıca B&M market zincirinde tuvalet kağıdı satışları yüzde 19 arttı. Maplin mağazalarında ise el feneri satışları yüzde 284, radyo satışları yüzde 92, taşınabilir şarj cihazı (powerbank) satışları ise yüzde 106 oranında yükseldi.

Ocado çevrimiçi satış platformunda Volvic ve Highland Spring içme suları ile Heinz çorbaları zaman zaman tükendi.

Ülkenin savunma bakanı Wes Streeting, halkın acil durumlara hazırlanmasını olumlu karşıladı. Bakan, hanelerde gıda stoku, el feneri ve diğer temel ihtiyaçların bulunmasının elektrik kesintisi veya sel gibi durumlarda hayat kurtarıcı olabileceğini vurguladı.

Hükümet üç günlük stok için neleri tavsiye ediyor?

Resmi tavsiyelere göre, her hanede şu malzemelerin bulunması uygun görülmektedir:

İçme suyu: kişi başı günlük 3 litre olmak üzere, üç günlük su stoku.

Gıda: pişirme gerektirmeyen konserve ürünleri, meyve ve sebzeler ile konserve açacağı.

Hijyen malzemeleri: antiseptik, ıslak mendil ve diğer temel ihtiyaçlar.

Aydınlatma araçları: el feneri, yedek piller, sıcak tutan giysiler ve battaniyeler.

İletişim araçları: telefon için taşınabilir şarj cihazı ve pilli radyo.

İlk yardım çantası: sargı bezi, yara bandı, termometre, dezenfektan ve temel ilaçlar.

Çocuk ürünleri: çocuk bezleri ve hazır bebek mamaları.

Önemli belgeler: kimlik belgelerinin kopyası, nakit para ve önemli telefon numaraları.

Hükümet, bu tür bir hazırlığın halkı korkutmak için değil, beklenmedik durumlarda insanların güvenliğini sağlamak ve ilk zorlukları kendi başlarına aşmalarına yardımcı olmak amacıyla yapıldığını belirtti.