Taşkent'te futbol gecesi: Paxtakor – Al-Nassr karşılaşmasının kadroları açıklandı

·4·Spor
Taşkent'te futbol gecesi: Paxtakor – Al-Nassr karşılaşmasının kadroları açıklandı

AFC Elit Asya Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesi kapsamında Taşkent'teki merkezî Paxtakor Stadyumu'nda kıtanın en çok beklenen ve önemli maçlarından biri oynanacak. Özbekistan'ın çok kez şampiyon olan takımı Paxtakor, kendi sahasında Suudi Arabistan'ın dev kulübü Al-Nassr'ı ağırlıyor.

Taşkent saatiyle 18:45'te başlayacak olan bu kritik mücadele için her iki takımın teknik heyeti de ilk 11'leri resmen açıkladı.

Ronaldo, Coman ve Simakan Taşkent'e gelmedi: Konuk ekibin kadrosunda kimler var?

Maç öncesinde en çok tartışılan konu, Riyad kulübünün süper yıldızlarının deplasman kadrosuna dahil edilmemesi oldu:

  • Yıldızlar Riyad'da bırakıldı: Takım kaptanı Cristiano Ronaldo, kanat oyuncusu Kingsley Coman ve stoper Mohamed Simakan teknik heyetin kararıyla Suudi Arabistan'da bırakıldı;

  • Hücumda Sadio Mane ve João Félix: Buna rağmen konuk ekip sahaya oldukça güçlü bir kadroyla çıkıyor. Takımın hücum hattını ve kanatlarını ünlü yıldızlar Sadio Mane ve João Félix yönetecek;

  • Kalede Brezilya milli takımının eldiveni: Al-Nassr'ın kalesini ünlü Brezilyalı kaleci Bento koruyacak.

Puan durumundaki vaziyet ve kıyasıya mücadele

Her iki takım için de bu karşılaşma, play-off yolunda son derece büyük bir önem taşıyor:

  • Al-Nassr: Sahip olduğu 3 puanla genel tabloda 9. sırada yer alıyor ve bugünkü maçla üst sıralara tırmanmayı hedefliyor;

  • Paxtakor: Sherlar (Aslanlar) ise topladığı 2 puanla şu an 12. sırada bulunuyor. Taşkent ekibi, kendi sahasında ve taraftarı önünde galip gelerek gruptaki durumunu kökten iyileştirmek istiyor.

Resmî maç kadrosu ve ilk 11'ler:

  • AFC Elit Şampiyonlar Ligi, 4. Hafta

  • Paxtakor (Özbekistan) — Al-Nassr (Suudi Arabistan)

  • Tarih ve saat: 2 Kasım, 18:45

  • Stadyum: Paxtakor, Taşkent

İlk 11'ler:

  • Paxtakor: Vladimir Nazarov, Muhammadbobur Karimov, Muhammadrasul Abdumajidov, Zaid Tahsin, Sherzod Nasrullayev, Abdurauf Bo‘riyev, Akmal Mozgovoy, Sardor Sobirxo‘jayev, Flamarion, Bashar Resan, Stefan Chinedu.

  • Al-Nassr: Bento, Bushal, Al-Amri, Martinez, Aman, Ayman, Costa, Angelo, Sadio Mane, João Félix, Al-Hamdan.

PaxtakorAl-NassrAFC Elit Asya Şampiyonlar LigiFutbolTaşkent
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Emilian Karas, Al Qadsiah maçının kaderini değiştiren taktik kararı anlattıEmilian Karas, Al Qadsiah maçının kaderini değiştiren taktik kararı anlattı13 Ekim 10:32Paxtakor Suudi Arabistan yıldızlarına karşı hangi kadroyla sahaya çıkacak?Paxtakor Suudi Arabistan yıldızlarına karşı hangi kadroyla sahaya çıkacak?12 Ekim 18:20Paxtakor ve Neftchi'nin bugünkü maçları ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?Paxtakor ve Neftchi'nin bugünkü maçları ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?12 Ekim 11:21Islom Ismoilov, Al-Ittihad karşısındaki acı mağlubiyetin nedenlerini açıkladıIslom Ismoilov, Al-Ittihad karşısındaki acı mağlubiyetin nedenlerini açıkladı27 Ekim 08:16Özbek oyuncuların forma giydiği Esteghlal deplasmanda kritik bir galibiyet aldıÖzbek oyuncuların forma giydiği Esteghlal deplasmanda kritik bir galibiyet aldı13 Ekim 06:35Al-Nassr Taşkent'e ulaştı: Ronaldo ve 2 yıldız neden Paxtakor'a karşı oynamayacak?Al-Nassr Taşkent'e ulaştı: Ronaldo ve 2 yıldız neden Paxtakor'a karşı oynamayacak?31 Ekim 23:18
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Beklenmedik mağlubiyet: Diyora Keldiyorova Grand Slam turnuvasına veda etti
Beklenmedik mağlubiyet: Diyora Keldiyorova Grand Slam turnuvasına veda etti
Manchester City'de beklenmedik isyan: Rico Lewis, Husanov nedeniyle takımdan ayrılmaya kararlı
Manchester City'de beklenmedik isyan: Rico Lewis, Husanov nedeniyle takımdan ayrılmaya kararlı
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü