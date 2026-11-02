Taşkent'te futbol gecesi: Paxtakor – Al-Nassr karşılaşmasının kadroları açıklandı

AFC Elit Asya Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesi kapsamında Taşkent'teki merkezî Paxtakor Stadyumu'nda kıtanın en çok beklenen ve önemli maçlarından biri oynanacak. Özbekistan'ın çok kez şampiyon olan takımı Paxtakor, kendi sahasında Suudi Arabistan'ın dev kulübü Al-Nassr'ı ağırlıyor.

Taşkent saatiyle 18:45'te başlayacak olan bu kritik mücadele için her iki takımın teknik heyeti de ilk 11'leri resmen açıkladı.

Ronaldo, Coman ve Simakan Taşkent'e gelmedi: Konuk ekibin kadrosunda kimler var?

Maç öncesinde en çok tartışılan konu, Riyad kulübünün süper yıldızlarının deplasman kadrosuna dahil edilmemesi oldu:

Yıldızlar Riyad'da bırakıldı: Takım kaptanı Cristiano Ronaldo, kanat oyuncusu Kingsley Coman ve stoper Mohamed Simakan teknik heyetin kararıyla Suudi Arabistan'da bırakıldı;

Hücumda Sadio Mane ve João Félix: Buna rağmen konuk ekip sahaya oldukça güçlü bir kadroyla çıkıyor. Takımın hücum hattını ve kanatlarını ünlü yıldızlar Sadio Mane ve João Félix yönetecek;

Kalede Brezilya milli takımının eldiveni: Al-Nassr'ın kalesini ünlü Brezilyalı kaleci Bento koruyacak.

Puan durumundaki vaziyet ve kıyasıya mücadele

Her iki takım için de bu karşılaşma, play-off yolunda son derece büyük bir önem taşıyor:

Al-Nassr: Sahip olduğu 3 puanla genel tabloda 9. sırada yer alıyor ve bugünkü maçla üst sıralara tırmanmayı hedefliyor;

Paxtakor: Sherlar (Aslanlar) ise topladığı 2 puanla şu an 12. sırada bulunuyor. Taşkent ekibi, kendi sahasında ve taraftarı önünde galip gelerek gruptaki durumunu kökten iyileştirmek istiyor.

Resmî maç kadrosu ve ilk 11'ler:

AFC Elit Şampiyonlar Ligi, 4. Hafta

Paxtakor (Özbekistan) — Al-Nassr (Suudi Arabistan)

Tarih ve saat: 2 Kasım, 18:45

Stadyum: Paxtakor, Taşkent

İlk 11'ler: