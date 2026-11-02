Telefon numaranızı mı satıyorsunuz? Vatandaşlar için çevrim içi satış sistemi başlatıldı

·14·Teknoloji
Telefon numaranızı mı satıyorsunuz? Vatandaşlar için çevrim içi satış sistemi başlatıldı

Özbekistan Cumhuriyet Emtia ve Hammadde Borsası (UZEX), telekomünikasyon hizmetleri pazarında önemli bir yeniliği hayata geçirdi. Ekim ayından itibaren gerçek ve tüzel kişiler, kullandıkları mobil telefon numaralarını yasal, şeffaf ve güvenli bir şekilde satma imkanına sahip oldular.

Daha önce güzel ve akılda kalıcı numaralar sadece mobil operatörler tarafından resmi müzayede yoluyla satışa sunulurken, artık vatandaşlar arasındaki alım-satım işlemleri de ikincil piyasa olarak tam yasal geçerlilik kazandı.

Satışlar nasıl gerçekleştirilir? İki farklı satış yöntemi

Tüm süreçler özel olarak oluşturulan mobilraqam.uzex.uz resmi elektronik ticaret portalı üzerinden gerçekleştirilir. Kullanıcılara numara satışı için iki uygun mekanizma sunulmaktadır:

  • 1. Müzayede satışı: Satıcı, numara için belirli bir başlangıç fiyatı belirler. Satış sürecinde alıcılar birbirleriyle rekabet ederek fiyatı adım adım yükseltir ve en yüksek fiyatı teklif eden katılımcı kazanan olur;

  • 2. «Hızlı işlem» yöntemi: Eğer satıcı satış sürecinin uzamasını istemiyorsa, numara için net ve kesin bir fiyat belirler. Alıcı bu fiyatı kabul ettiği anda işlem tamamlanır ve numara hemen satın alınır.

Kayıt ve hizmet bedeli: Numara satışa koymak ne kadara mal olur?

Platform üzerinden ilan verme ve alım-satım süreci net finansal kurallar temelinde oluşturulmuştur:

  • Ücretsiz çevrim içi kayıt: Sistemde hem satıcı hem de alıcı olarak yer almak için çevrim içi ortamda ücretsiz kayıt yaptırmak yeterlidir;

  • Yüzde 1 hizmet bedeli: Numarayı müzayedeye çıkarmak için satıcı, belirlenen başlangıç fiyatının sadece yüzde 1'i tutarında ilan ücreti öder;

  • Net hesaplama: Örneğin, kendinize ait olan bir numarayı 1 000 000 so‘m başlangıç fiyatıyla satışa koyarsanız, sisteme ödenecek hizmet bedeli sadece 10 000 so‘mtutarındadır.

Bu yeni mekanizma, kayıt dışı piyasadaki dolandırıcılık vakalarını önlemeyi, numaraların yeniden tescilini basitleştirmeyi ve vatandaşların kendi mülklerinden serbestçe gelir elde etmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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