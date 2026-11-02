Neftchi, Traktor maçı için ilk 11'ini açıkladı
AFC Elit Asya Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde Özbekistan'ı temsil eden Fergana ekibi Neftchi, Umman'da İran'ın köklü takımı Traktor'a konuk oluyor. Karşılaşma Taşkent saatiyle 21:00'de başlayacak.
Önemli puanlar için oynanacak deplasman maçı öncesinde Neftchi teknik direktörü Islom Ismoilov sahaya çıkacak ilk 11'i resmen açıkladı.
Hücum ağırlıklı kadro ve yabancı oyuncuların dizilişi
Fergana ekibinin hocası, kritik deplasman maçında güvenli bir savunma ve hızlı kontrataklara dayalı güçlü bir kadro tercih etti:
Güvenilir eldiven: Kalede milli takım oyuncusu Botirali Ergashev görev yapacak;
Sağlam savunma ve kanatlar: Savunma hattında Bojan Ciger, Michel Augusto yer alırken, kanatlarda Farrux Sayfiyev ve Ibrohimhalil Yo‘ldoshev görev alacak;
Yaratıcı orta saha: Merkezde ve kanatlarda Asilbek Jumayev, Nurmuhammad Abdug‘aniyev, Alisher Odilov ve tecrübeli Yan Sasse forma giyecek;
İleri uçtaki güç: Rakip kalede asıl tehlikeyi Ratino ve Finlandiyalı forvet Markus Forss oluşturacak.
Resmi maç kadrosu ve diziliş:
AFC Elit Şampiyonlar Ligi 4. Hafta
Traktor (İran) — Neftchi (Özbekistan)
Tarih ve saat: 2 Kasım, 21:00 (Taşkent saati)
Yer: Umman
Neftchi ilk 11'i:
Botirali Ergashev, Michel Augusto, Bojan Ciger, Ibrohimhalil Yo‘ldoshev, Asilbek Jumayev, Nurmuhammad Abdug‘aniyev, Alisher Odilov, Yan Sasse, Farrux Sayfiyev, Ratino, Markus Forss.
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