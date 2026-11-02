Sahra Çölü'nde bulunan 4,1 milyar yıllık göktaşı Kızıl Gezegen'in sırrını çözüyor

·13·Dünya
Sahra Çölü'nde bulunan 4,1 milyar yıllık göktaşı Kızıl Gezegen'in sırrını çözüyor

Afrika'nın Sahra Çölü'nün derinliklerinde bulunan bir Mars taşı, evren ve Kızıl Gezegen'in tarihi hakkındaki algıları kökten değiştirdi. Bilim insanları tarafından yürütülen derinlemesine analizler sonucunda Teghaza 001 olarak adlandırılan bu nadir göktaşının yaşının yaklaşık 4,1 milyar yılolduğu bilimsel olarak kesin bir şekilde kanıtlandı.

Uluslararası araştırmacılar ve astrobiyologlar bu bulguyu, Mars'ın oluşumunu ve evrimini incelemek için en nadir kaynak olan Kızıl Gezegen'in "Rosetta Taşı" olarak adlandırıyorlar.

Bulgu hakkında neler biliniyor? (Gerçekler ve içerik)

Göktaşı ve bilimsel sınıflandırmasıyla ilgili önemli noktalar şunlardır:

  • Nerede ve ne zaman bulundu: 2022 yılında Mali topraklarına denk gelen Sahra Çölü bölgesinden toplanmıştır;

  • Yapısı ve boyutu: Göktaşı toplam sekiz ayrı parçadan oluşmakta olup, en büyüğü insan yumruğu büyüklüğündedir;

  • Yaşı nasıl belirlendi?: Bilim insanları, taşın içindeki zirkon kristallerinde saklı kalan uranyum ve kurşun izotoplarını radyolojik incelemeye tabi tutarak yaşının 4,1 milyar yıl olduğunu belirlediler;

  • Mineral zenginliği: Taş, mineral açısından volkanik kayaçlar ve kristal bileşiklerden oluşmaktadır, bu da gezegenin en eski derinliklerinden koptuğu anlamına gelir.

Bilim insanları ve NASA'nın sonucu: Eski Mars'ta neler yaşandı?

Araştırma sonuçları, Mars jeolojisi ve biyosferi hakkında devrim niteliğinde sonuçlar ortaya koyuyor:

  • Sıvı su etkisi: Laboratuvar analizleri, taşın 4,1 milyar yıl önce doğrudan sıvı suyun etkisiyle derin kimyasal değişikliklere uğradığını açıkça gösterdi;

  • Yaşam için potansiyel koşullar: NASA temsilcilerinin belirttiğine göre, bu gerçek, eski Mars'ta aktif su döngüsü ve mikroorganizmaların yaşaması için uygun potansiyel bir ortam olduğuna dair bilimsel varsayımları ciddi şekilde güçlendirmektedir;

  • Ancak yaşamın doğrudan kanıtı değil: Uzmanlar, bu keşfin Mars'ta sulu bir ortam olduğunu kanıtlasa da, orada kesin bir biyotik yaşamın var olduğunu doğrudan doğrulayan nihai bir kanıt olmadığını, ancak araştırmaları tamamen yeni bir seviyeye taşıdığını vurguladılar.

Teghaza 001MarsNASAGöktaşıUzay
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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