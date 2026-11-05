İsrail hapishanesinde ailesinin öldüğüne inandırılan Filistinli gazeteci ailesiyle buluştu (video)

·0·Dünya
İsrail hapishanesinde ailesinin öldüğüne inandırılan Filistinli gazeteci ailesiyle buluştu (video)

Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde çalışırken gözaltına alınan Filistinli foto muhabiri Shadi Abu Sido, yaklaşık 19 aylık hapis cezasının ardından serbest bırakıldı. Hapisteyken eşinin ve iki çocuğunun öldüğü kendisine defalarca söylendiği için aylarca ailesini kaybettiğine inanarak yaşadı. Bu durum Al Jazeera tarafından bildirildi.

Gazeteci, 18 Mart 2024 tarihinde İsrail güçleri tarafından Şifa Hastanesi'nde tutuklandı. Kendisi, hapishane gardiyanlarının eşinin ve çocuklarının Gazze'deki bombardımanlar sonucu öldüğünü defalarca söylediklerini belirtti.

Shadi Abu Sido, 13 Ekim 2025 tarihinde İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında serbest bırakıldı. Gazze'ye döndüğünde eşi Hanoa Bahlul ve iki çocuğunun hayatta olduğunu görünce büyük bir şaşkınlık ve sevinç yaşadı.

Gazetecinin eşi onu görmek için koştu. Abu Sido ise yakınlarına sarılarak çocuklarının yüzlerini defalarca öptü. Ailesiyle yeniden buluştuğu anları gösteren video sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Gazeteci, "Çocuklarımın sesini duydum. Onların hayatta olduğunu görünce şaşkınlıktan ne yapacağımı bilemedim" dedi.

Shadi Abu SidoGazzeİsrail-Hamas ÇatışmasıŞifa HastanesiFilistin
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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