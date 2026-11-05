0:2'den 3:2'ye süper geri dönüş: Ruzikul Berdiyev'in taktiği Nasaf'a sansasyonel bir zafer getirdi

AFC Şampiyonlar Ligi 2 mücadelesinde Karşı'nın Nasaf kulübü, deplasmanda gerçek bir futbol şöleni sundu. Kuwait SC'ye konuk olan 'Ejderhalar', maçın ilk yarısında 0:2 geriye düşmelerine rağmen durumu toparlayarak sonunda 3:2'lik tarihi bir geri dönüşe imza attılar.

Bu önemli ve heyecan verici galibiyet, Ruzikul Berdiyev'in öğrencilerinin gruptan bir üst tura (play-off) çıkma şansını mükemmel bir şekilde korumalarına ve güçlendirmelerine yardımcı oldu.

İki farklı devre: Hatalardan sonra gelen büyük dönüş

Karşılaşma, Özbek ekibi için son derece zorlu ve tehlikeli başladı:

İlk yarıdaki durgunluk: Nasaf maça pasif başladı ve konsantrasyon eksikliği nedeniyle ilk 15 dakikada kalesinde iki gol gördü (2:0);

Berdiyev'den taktiksel devrim: Devre arasından sonra teknik heyet oyun tarzını kökten değiştirerek yeni oyuncuları sahaya sürdü. Hızı ve hücum gücünü artıran 'Ejderhalar', rakip savunmayı paramparça etti;

3 gol ve zafer: Nasaf ikinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline aldı, sadece dengeyi sağlamakla kalmadı, aynı zamanda galibiyet golünü de atarak tabeladaki 2:0'lık skoru 2:3'e taşıdı.

'Taktiksel değişikliklerimiz işe yaradı': Ruzikul Berdiyev'in basın toplantısındaki açıklamaları

Dramatik ve unutulmaz maçın sona ermesinin ardından Nasaf teknik direktörü Ruzikul Berdiyev basın toplantısına katılarak maçın zorlu ve kahramanca anlarını değerlendirdi:

Zaferin coşkusu: 'Selamünaleyküm. Güzel bir galibiyet elde ettik. Bundan dolayı çok mutluyuz. Herkese tebrikleri ve destekleri için çok teşekkür ederim,' dedi teknik adam;

Yenilen gollerin nedeni: 'Maçın ilk 15 dakikasında dikkatsiz oynadığımız için kalemizde iki gol gördük. Rakip bunu iyi değerlendirdi';

Geri dönüşün sırrı: 'Buna rağmen durumu doğru analiz ettik. Yaptığımız taktiksel değişiklikler ve oyuncu hamleleri tam anlamıyla işe yaradı. Sonuç olarak takımımız için hayati önem taşıyan bu galibiyete ulaştık.'

Kuveyt'teki bu iradeli galibiyet, Nasaf'ın Asya sahalarındaki mücadeleci ruhunu bir üst seviyeye taşıdı.