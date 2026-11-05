Lens'i 9-1 ile ezip geçen Fabregas'ın öğrencilerine ciddi uyarı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fransa'da oynanan Lens - Como karşılaşması (1-9) Avrupa futbol tarihine altın harflerle kazındı. İtalyan kulübü, deplasmanda rakip filelere 9 gol göndererek turnuvanın son 55 yıllık tarihinde deplasmanda bu denli bir üretkenlik sergileyen ilk takım oldu. Ayrıca, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı tarihinde hiçbir kulüp deplasmanda bu kadar farklı bir sonuca ulaşmamıştı.

Tarihi başarının ardından Como teknik direktörü Cesc Fàbregas Sky Sport Italia kanalına verdiği özel röportajda, maç hakkındaki izlenimlerini ve takımın önündeki önemli hedefleri değerlendirdi.

«Faktörler lehimize işledi ama sırada Inter var»

İspanyol genç teknik adam, takımının oyunundan gurur duyduğunu gizlemedi ancak aşırı rehavete kapılmamaları gerektiğini vurguladı:

Maç analizi: «Son derece memnunum. Bu futbol, bugünkü maçta tüm faktörler tamamen bizim lehimize işledi. Çocuklar çok anlamlı ve üst düzey bir performans sergilediler» dedi Fàbregas.

Sıradaki zorlu sınav: Hoca, tüm dikkatin bir an önce yerel lige çevrilmesi gerektiğini hatırlattı: «Ancak artık kutlamayı bırakıp, pazar günü oynayacağımız, son derece önemli ve zorlu Inter maçına odaklanmalıyız.»

«Alçakgönüllü olun»: Genç futbolculara mesaj

Fàbregas, bu gecenin kulüp tarihinde silinmez bir iz bıraktığını ve özellikle genç nesil için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtti:

Unutulmaz anlar: Bu gece Como takımı, sadık taraftarlar ve büyük futbola yeni adım atan genç oyuncular için gerçek bir peri masalına dönüştü.

Teknik direktörden kesin talimat: «Harika bir geceydi ancak çocuklar gerçek durumu doğru değerlendirmeli. Herkes alçakgönüllü kalmalı ve antrenmanlarda ter dökmeye devam etmeli. Artık her şeyin kolay olacağını düşünmek büyük bir hata olur» diye uyardı.

Como ilk dörtte

Fransa'daki fenomen galibiyetin ardından Cesc Fàbregas'ın öğrencileri, 4 hafta sonunda puanlarını 9'a çıkararak Şampiyonlar Ligi genel puan durumunda 4. sıraya yükseldi. Turnuvanın yeni ekibi, kıtanın dev takımlarıyla başa baş mücadele ederek Avrupa sahalarında sezonun en büyük sansasyonlarından biri olmaya devam ediyor.