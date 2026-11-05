İngiliz uzmanlar Abdukodir Khusanov'un RB Leipzig maçındaki performansına hayran kaldı (video)

·169·Spor
İngiliz uzmanlar Abdukodir Khusanov'un RB Leipzig maçındaki performansına hayran kaldı (video)

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasında İngiliz kulübü Manchester City, deplasmanda Almanya'nın RB Leipzig takımını 3-2 mağlup ederek önemli ve geri dönüşü olan bir galibiyet aldı. Özbekistan milli takımının savunma oyuncusu Abdukodir Khusanov bu karşılaşmaya 'City'nin ilk 11'inde başladı ve 90 dakika boyunca sahada güven veren bir performans sergiledi.

Manchester City'nin faaliyetlerini takip eden prestijli İngiliz yayını Esteemed Kompany vatandaşımızın performansını yüksek değerlendirerek ona 7/10 puan verdi. Bu, takımın savunma hattındaki oyuncular arasında en yüksek puanlardan biri oldu; kıyaslamak gerekirse, Marc Guéhi 6,5, Rúben Dias ise sadece 6 puan aldı.

Net istatistikler ve savunmada istikrar

Khusanov, rakip sahadaki baskı altında merkez savunma oyuncusu görevini başarıyla yerine getirdi:

  • 88 isabetli pas: Savunma oyuncusu maç boyunca takım arkadaşlarına 88 hatasız pas vererek atakların geriden kurulmasında aktif rol oynadı;

  • Savunmada güven veren hareketler: Maç boyunca 1 başarılı müdahale (tackle) yaptı ve ev sahibinin tehlikeli ataklarını savuştururken soğukkanlılığını korudu;

  • Son dakikalarda uyarı: Hakem tarafından eklenen sürenin 90+4. dakikasında rakibin kontra atağını durdururken sarı kart gördü.

İngiliz uzmanlar: «Khusanov ilk 11'de kalmalı»

İngiliz analistler, deplasmandaki zorlu galibiyetin ardından Abdukodir'in oyununu özel olarak övdü:

  • Son haftaların en iyi performansı: Uzmanlar, bu maçı Khusanov'un son haftalardaki en anlamlı ve kaliteli karşılaşması olarak değerlendirdi;

  • İlk 11'deki yeri: İngiliz gazeteciler, bu kadar yüksek güven ve taktiksel istikrar sergileyen Abdukodir Khusanov gelecek maçlarda da Manchester City'nin merkez savunma pozisyonunda ilk tercih olması gerektiğini vurguladı.

Bu galibiyet Manchester City'nin puan durumundaki yerini iyileştirirken, Khusanov Avrupa'nın en üst düzey turnuvasında rahatlıkla rekabet edebileceğini bir kez daha kanıtladı.

Abdukodir KhusanovManchester CityUEFA Şampiyonlar LigiFutbolTransfer
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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