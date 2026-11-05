Maresca, Şampiyonlar Ligi'ndeki 3:2'lik skoru ve Manchester City'nin yaşadığı sorunların nedenini açıkladı
UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta kapsamında Almanya'da oynanan RB Leipzig — Manchester City karşılaşması (2:3), gol şovu ve beklenmedik senaryosuyla akıllarda kaldı. Maçın ardından Manchester City teknik direktörü Enzo Maresca, UEFA'nın resmi sitesine verdiği özel röportajda takımının performansı, karşılaştıkları zorluklar ve rakip teknik direktör hakkında samimi açıklamalarda bulundu.
İtalyan teknik adam, maçta oyun kontrolünün tamamen kendilerinde olmasına rağmen, savunma hattının bazı anlarda rakibin hızlı atakları karşısında zor anlar yaşadığını gizlemedi.
«Kontrol bizdeydi ama sorunlar yaşadık»: Maresca'nın maç değerlendirmesi
Teknik direktör, deplasmanda alınan bu üç puanın değerinin son derece yüksek olduğunu özellikle vurguladı:
Almanya'daki zorlu sınav: «Oyun bazı anlarda çok zorlu geçti. Maçı iyi kontrol ettik ancak bazı bölümlerde ciddi sorunlarla karşılaştık. Şampiyonlar Ligi'nde Alman kulüplerine karşı deplasmanda oynamak her zaman büyük zorluklar yaratır. Bu yüzden üç puanı aldığımız için çok mutluyum», dedi Maresca;
Leipzig'in güçlü yönleri: Teknik adam, ev sahibinin taktik disiplinine özel bir parantez açtı: «Rakip son derece agresif ve düzenli oynadı. Kanat oyuncuları savunmamız için ciddi tehlike yarattı. Savunmadan hücuma geçişte her zamankinden daha dikkatli olmamız gerekiyordu. Sonuçtan memnunuz, şimdi toparlanıp önümüze bakmalıyız».
Dostluk ve saygı: Demichelis için övgü dolu sözler
Basın toplantısında Enzo Maresca, RB Leipzig teknik direktörü Martin Demichelis'in çalışmalarını takdir ederek ona iyi dileklerini iletti:
Kişisel ilişkiler: «Martin benim çok yakın ve değerli bir dostum;
Bundesliga'daki başarılar: Şu anda Almanya liginde harika bir iş çıkarıyor ve güçlü bir takım oluşturmayı başardı;
Geleceğe güven: Umarım onun Şampiyonlar Ligi'ndeki sonraki çalışmaları da olumlu yönde ilerler ve iyi sonuçlar alır», diye ekledi.
Bu galibiyetle puanını 9'a çıkaran Manchester City, puan tablosunun üst sıralarına yükseldi ve sonraki turlara daha rahat hazırlanma imkanı buldu.
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