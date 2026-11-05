Maresca, Şampiyonlar Ligi'ndeki 3:2'lik skoru ve Manchester City'nin yaşadığı sorunların nedenini açıkladı

Almanya'daki zorlu sınav: «Oyun bazı anlarda çok zorlu geçti. Maçı iyi kontrol ettik ancak bazı bölümlerde ciddi sorunlarla karşılaştık. Şampiyonlar Ligi'nde Alman kulüplerine karşı deplasmanda oynamak her zaman büyük zorluklar yaratır. Bu yüzden üç puanı aldığımız için çok mutluyum», dedi Maresca;