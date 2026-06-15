Paraşütle uçan eşek: video sosyal medyada gündem oldu

Türkiyeli Emrah Baybura, sosyal medyada sıra dışı bir video paylaştı. Videoda bir eşekle birlikte paraşütle uçtuğu görülüyor. Bu görüntüler kısa sürede yayılarak kullanıcılar arasında hararetli tartışmalara yol açtı.

Videoda gencin eşeği özel bir şekilde donatarak kendisiyle birlikte havaya yükseldiği görülüyor. Bu durum birçok kişiyi hayrete düşürürken, bazıları bunu hayvanlara karşı zulüm olarak değerlendiriyor.

Bununla birlikte, sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı videonun gerçekliğinden şüphe duyarak, yapay zeka yardımıyla oluşturulmuş olabileceğini tahmin ediyor.

Şimdilik bu videonun gerçek mi yoksa montaj mı olduğu resmen doğrulanmadı. Ancak video, internette en çok konuşulan içeriklerden biri haline geldi.