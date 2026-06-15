Paraşütle uçan eşek: video sosyal medyada gündem oldu

·45·Dünya
Paraşütle uçan eşek: video sosyal medyada gündem oldu

Türkiyeli Emrah Baybura, sosyal medyada sıra dışı bir video paylaştı. Videoda bir eşekle birlikte paraşütle uçtuğu görülüyor. Bu görüntüler kısa sürede yayılarak kullanıcılar arasında hararetli tartışmalara yol açtı.

Videoda gencin eşeği özel bir şekilde donatarak kendisiyle birlikte havaya yükseldiği görülüyor. Bu durum birçok kişiyi hayrete düşürürken, bazıları bunu hayvanlara karşı zulüm olarak değerlendiriyor.

Bununla birlikte, sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı videonun gerçekliğinden şüphe duyarak, yapay zeka yardımıyla oluşturulmuş olabileceğini tahmin ediyor.

Şimdilik bu videonun gerçek mi yoksa montaj mı olduğu resmen doğrulanmadı. Ancak video, internette en çok konuşulan içeriklerden biri haline geldi.

TürkiyeEmrah BayburaParaşütEşekVideo
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Charos
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Firavunların göz sürmesi ardındaki gerçek ne: 4000 yıllık sırlar açığa çıktıFiravunların göz sürmesi ardındaki gerçek ne: 4000 yıllık sırlar açığa çıktıBugün, 08:54Brezilya'da helikopterler çarpıştı: Oliver Tree hayatını kaybettiBrezilya'da helikopterler çarpıştı: Oliver Tree hayatını kaybettiBugün, 08:39İsviçre nüfusu 10 milyon ile sınırlandırmak mı istiyor?İsviçre nüfusu 10 milyon ile sınırlandırmak mı istiyor?Bugün, 07:12Türkiye Cumhurbaşkanı, ABD ile İran arasında varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladıTürkiye Cumhurbaşkanı, ABD ile İran arasında varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladıBugün, 07:00Çin'de robot yılanlar elektrik şebekelerini denetlemeye başladıÇin'de robot yılanlar elektrik şebekelerini denetlemeye başladıBugün, 06:57Trump, İran ile "büyük anlaşmanın" tamamlandığını duyurduTrump, İran ile "büyük anlaşmanın" tamamlandığını duyurduBugün, 06:57
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

12 Ağustos'ta nadir olay: gündüz bir an için geceye dönüşecek
12 Ağustos'ta nadir olay: gündüz bir an için geceye dönüşecek
Dünya'nın dönüşü tehlikeli şekilde yavaşlıyor: Bilim insanları uyardı
Dünya'nın dönüşü tehlikeli şekilde yavaşlıyor: Bilim insanları uyardı
En çok altın üreten lider ülkelerin sıralaması açıklandı
En çok altın üreten lider ülkelerin sıralaması açıklandı
Dünyayı rekor sıcaklıkta yıllar bekliyor
Dünyayı rekor sıcaklıkta yıllar bekliyor
Bu hafta gökyüzünde nadir görülen Mavi Ay belirecek
Bu hafta gökyüzünde nadir görülen Mavi Ay belirecek
En güzel kadınların yaşadığı ülkelerin sıralaması açıklandı
En güzel kadınların yaşadığı ülkelerin sıralaması açıklandı
İran'ın Yüksek Lideri Hamaney beklenmedik bir açıklama yaptı
İran'ın Yüksek Lideri Hamaney beklenmedik bir açıklama yaptı
40 yıl sessiz kalan "Lunohod" yeniden sinyal gönderdi
40 yıl sessiz kalan "Lunohod" yeniden sinyal gönderdi