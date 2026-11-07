Kongreye karşı mutlak silah: ABD başkanı veto yetkisini nasıl kullanacak?

·88·Dünya
Kongreye karşı mutlak silah: ABD başkanı veto yetkisini nasıl kullanacak?

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Beyaz Saray ile Kongre arasındaki gelecekteki siyasi ilişkiler konusunda sert bir açıklama yaptı. Trump, ABD Kongresi'ndeki Demokratların yeni yönetimin sunduğu yasa tasarılarını ve girişimleri desteklememesi veya engellemesi durumunda, başkanlık veto yetkisini geniş ve aktif bir şekilde kullanacağını vurguladı.

Bu sert sinyal, Washington'da yürütme ve yasama organları arasında ciddi bir siyasi çatışma ve baskı döneminin başladığı anlamına geliyor.

Trump'ın pozisyonu: Kesin uyarı ve sınırsız baskı

Yeni seçilmiş başkanın açıklaması birkaç stratejik hedefi bünyesinde barındırıyor:

  • Başkanlık yetkilerinin tam kullanımı: Trump, seçim vaatlerini ve stratejik planlarını hayata geçirme yolunda muhalefet (Demokratlar) tarafından gelecek her türlü direnişi kırmak için Anayasa'nın kendisine verdiği tüm imkanları kullanacağını açıkça belirtti;

  • Demokratlara doğrudan ültimatom: Açıklama, yasama organındaki Demokratlar için ciddi bir sinyal niteliğinde olup, yönetimin önemli reformlarına ve siyasi kararlarına yapay engeller koyma girişimlerinin cevapsız kalmayacağını gösteriyor.

Başkanlık vetosu: Ne kadar güçlü bir silah?

ABD devlet sisteminde başkanın veto yetkisi, yasama organına karşı en güçlü etki aracı olarak kabul edilir:

  • Anayasal güç: ABD Anayasası'na göre, devlet başkanı Kongre tarafından kabul edilen herhangi bir yasa tasarısını geri gönderme ve yürürlüğe girmesini durdurma yetkisine sahiptir;

  • 2/3 çoğunluk sorunu: Başkanın vetosunu kırmak (aşmak) için Kongre'nin her iki kanadında — Temsilciler Meclisi ve Senato'da en az üçte iki (2/3) oy gereklidir. Mevcut güç dengesi ve siyasi kutuplaşma ortamında ise bu miktarda oy toplamak neredeyse imkansız bir görevdir.

Washington'daki analistlere göre, Trump'ın bu agresif ve açık uyarısı, yakın gelecekte federal yasama, bütçe görüşmeleri ve önemli siyasi girişimler konusunda iki taraf arasında uzlaşmaz bir mücadelenin yaşanacağının habercisidir.

Donald TrumpABD KongresiBaşkanlık VetosuWashingtonSiyaset
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Ukrayna Devlet Başkanının ABD Ziyareti ve Fox News'a Verdiği RöportajUkrayna Devlet Başkanının ABD Ziyareti ve Fox News'a Verdiği Röportaj29 Temmuz 11:39ABD Bağımsızlığının 250. Yıldönümü Tarihi Rekorla KutlandıABD Bağımsızlığının 250. Yıldönümü Tarihi Rekorla Kutlandı5 Temmuz 17:11ABD, Orta Asya ülkeleri için ticaret kısıtlamalarını kaldırmak istiyorABD, Orta Asya ülkeleri için ticaret kısıtlamalarını kaldırmak istiyor8 Haziran 19:13İran, ABD müsaderesinden korkarak nükleer tesislerini daha da güçlendirdiİran, ABD müsaderesinden korkarak nükleer tesislerini daha da güçlendirdi13 Haziran 22:20Zelenskiy, Donald Trump ve ABD Kongresi'nden acil yardım istediZelenskiy, Donald Trump ve ABD Kongresi'nden acil yardım istedi27 Mayıs 22:04Uzaylılar Var mı? NASA Başkanından Açık YanıtUzaylılar Var mı? NASA Başkanından Açık Yanıt4 Haziran 15:50
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Milyoner eşi, gözlerden uzak tatil yapabilmesi için 50 milyon dolara özel ada satın aldı
Milyoner eşi, gözlerden uzak tatil yapabilmesi için 50 milyon dolara özel ada satın aldı
Uykuya dalarken neden aniden irkilerek uyanırız?
Uykuya dalarken neden aniden irkilerek uyanırız?
Çin'de gelin damada 12 bin dolarlık ekran kartı hediye etti
Çin'de gelin damada 12 bin dolarlık ekran kartı hediye etti
Kazlar neden gökyüzünde V şeklinde uçar? Bunun ardındaki sır nedir?
Kazlar neden gökyüzünde V şeklinde uçar? Bunun ardındaki sır nedir?
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
Güneş söndüğünde gezegenlere ne olacağı belli oldu
Güneş söndüğünde gezegenlere ne olacağı belli oldu