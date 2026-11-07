Kongreye karşı mutlak silah: ABD başkanı veto yetkisini nasıl kullanacak?

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Beyaz Saray ile Kongre arasındaki gelecekteki siyasi ilişkiler konusunda sert bir açıklama yaptı. Trump, ABD Kongresi'ndeki Demokratların yeni yönetimin sunduğu yasa tasarılarını ve girişimleri desteklememesi veya engellemesi durumunda, başkanlık veto yetkisini geniş ve aktif bir şekilde kullanacağını vurguladı.

Bu sert sinyal, Washington'da yürütme ve yasama organları arasında ciddi bir siyasi çatışma ve baskı döneminin başladığı anlamına geliyor.

Trump'ın pozisyonu: Kesin uyarı ve sınırsız baskı

Yeni seçilmiş başkanın açıklaması birkaç stratejik hedefi bünyesinde barındırıyor:

Başkanlık yetkilerinin tam kullanımı: Trump, seçim vaatlerini ve stratejik planlarını hayata geçirme yolunda muhalefet (Demokratlar) tarafından gelecek her türlü direnişi kırmak için Anayasa'nın kendisine verdiği tüm imkanları kullanacağını açıkça belirtti;

Demokratlara doğrudan ültimatom: Açıklama, yasama organındaki Demokratlar için ciddi bir sinyal niteliğinde olup, yönetimin önemli reformlarına ve siyasi kararlarına yapay engeller koyma girişimlerinin cevapsız kalmayacağını gösteriyor.

Başkanlık vetosu: Ne kadar güçlü bir silah?

ABD devlet sisteminde başkanın veto yetkisi, yasama organına karşı en güçlü etki aracı olarak kabul edilir:

Anayasal güç: ABD Anayasası'na göre, devlet başkanı Kongre tarafından kabul edilen herhangi bir yasa tasarısını geri gönderme ve yürürlüğe girmesini durdurma yetkisine sahiptir;

2/3 çoğunluk sorunu: Başkanın vetosunu kırmak (aşmak) için Kongre'nin her iki kanadında — Temsilciler Meclisi ve Senato'da en az üçte iki (2/3) oy gereklidir. Mevcut güç dengesi ve siyasi kutuplaşma ortamında ise bu miktarda oy toplamak neredeyse imkansız bir görevdir.

Washington'daki analistlere göre, Trump'ın bu agresif ve açık uyarısı, yakın gelecekte federal yasama, bütçe görüşmeleri ve önemli siyasi girişimler konusunda iki taraf arasında uzlaşmaz bir mücadelenin yaşanacağının habercisidir.