İran, ABD müsaderesinden korkarak nükleer tesislerini daha da güçlendirdi

Dünya siyaset arenasında iki büyük güç olan ABD ve İran İslam Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ve askeri ilişkiler, dünya kamuoyunun odağında kalmaya devam ediyor. Son dönemde Tahran yetkilileri, Beyaz Saray tarafından ülkenin stratejik nükleer materyallerinin müsadere edilebileceği veya zorla çıkarılabileceği endişesini taşımaya başladı. Bu nedenle İran tarafı, atom bombası üretimine yakın seviyede zenginleştirilmiş uranyum stoklarının bulunduğu gizli tesislerini ek savunma önlemleriyle güçlendirmeye girişti.

ABD'nin ünlü CNN televizyon kanalının güvenilir kaynaklarına dayandırdığı sansasyonel habere göre, son haftalarda İran ordusu birkaç stratejik yer altı yolunu ve tünelini kasten patlatmış ve giriş kısımlarını tamamen mayınlamıştır.

Yarım ton zenginleştirilmiş uranyum yerin derinliklerinde saklandı

Yabancı basının analizlerine göre, Tahran tarafından uygulanan bu sert güvenlik önlemleri, yaklaşık yarım tonluk yüksek seviyede zenginleştirilmiş uranyum stokuna dışarıdan ulaşmayı neredeyse imkansız hale getirdi. Artık bu stratejik öneme sahip materyalleri yer altından çıkarmak veya tahliye etmek için çok büyük çaplı karmaşık mühendislik çalışmaları ve bölgenin mayınlardan temizlenmesi gerekecek.

Ancak gözlemcilere göre İran'ın bu adımı, Washington ve Tahran arasında barış yolunda tartışılan olası anlaşma süreçlerini olumsuz etkileyebilir. Çünkü ABD Başkanı Donald Trump, müzakerelerin başarılı bir şekilde sonuçlanması için İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumu ülke dışına çıkarması veya tamamen yok etmesi gerektiğini temel şart olarak gündeme getirmişti.

Aşağıdaki analiz tablosu aracılığıyla Washington ve Tahran arasındaki nükleer anlaşmazlıklar ve tesislerin bugünkü durumu hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz:

Endişe duyan devlet Zenginleştirilmiş uranyum miktarı Saklanan ana kompleks Tesisi yıkan faktör ABD Başkanı'nın ana şartı Müzakerelerin mevcut durumu İran İslam Cumhuriyeti Yaklaşık yarım ton

(Yüksek seviyede) İsfahan Nükleer Kompleksi

(Çöken tünellerin derinliğinde) Haziran 2025'teki İsrail ve ABD askeri saldırıları Uranyumu ülkeden çıkarmak veya tamamen yok etmek Devam ediyor, ancak şartlar konusunda açıklamalar farklı

İsfahan'daki yıkıntılar altında kalan sırlar

Uluslararası siyasi çevreler ve istihbarat servislerine göre, bu zenginleştirilmiş uranyum stoklarının büyük bir kısmı, İran'daki ünlü İsfahan Nükleer Kompleksi'nin çöken yer altı tünellerinde saklanmaktadır.

Duruma açıklık getiren İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bu değerli nükleer stokların aslında Haziran 2025'te İsrail ve ABD tarafından düzenlenen güçlü füze saldırıları sonucu yıkılan nükleer tesislerin kalın kalıntıları ve enkazı altında kaldığını belirtti.

Gelecek perspektifleri: Şu anda iki ülke temsilcileri arasında perde arkası diplomatik görüşmeler tutarlı bir şekilde devam ediyor. Ancak gelecekteki tarihi anlaşmanın maddeleri ve karşılıklı yükümlülükler konusunda Washington ve Tahran, birbirine zıt ve farklı resmi açıklamalar yapmaya devam ediyor.

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