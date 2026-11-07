En büyük golcü mü yoksa en büyük oyuncu mu? Werner, Ronaldo ve Messi arasındaki farkı açıkladı

Alman milli takımı forveti Timo Werner, dünya futbolunda uzun yıllardır devam eden tartışmaya — Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi rekabetine dair kişisel görüşlerini açıkladı. The Touchline'a verdiği röportajda, her iki dehanın sahadaki benzersiz yönlerini kıyaslayarak güçlü taraflarını vurguladı.

Werner, bu iki yıldızın birbirinden tamamen farklı ancak aynı derecede dahi özelliklere sahip olduğunu belirtti.

«Ronaldo en büyük golcü, Messi en büyük futbolcu»: Werner'in değerlendirmesi

Alman forvet, her iki efsanenin sahadaki görevlerini ve oyun tarzlarını şu şekilde ayırdı:

Belirleyici anlar ve soğukkanlılık: «Ronaldo, futbol tarihinin en büyük golcüsü. Messi ise sahaya ayak basmış en büyük futbolcu. Eğer maçın 90. dakikasında belirleyici penaltıyı kusursuz kullanacak bir oyuncuya ihtiyacım olsaydı, şüphesiz Ronaldo'ya güvenirim», dedi Werner;

Sihirli çalım ve saf yetenek: «Bununla Ronaldo'nun bunları yapamayacağını söylemek istemiyorum. Ancak bir oyuncunun on rakibini tek tek çalımlayıp topu doksana takmasını izlemek istiyorsanız, o zaman Messi'yi seçmelisiniz», diyerek sözlerini tamamladı.

Uluslararası arenada büyük bir dönemin sonu

Bu iki yıldızın milli takım kariyerleri çoktan tarih sayfalarına kazındı:

Ronaldo'nun vedası: 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo kısa süre önce Portekiz milli takımındaki 234 maç ve 146 golle dolu efsanevi sayfasını resmen kapattı;

Messi'nin kararı: Arjantin'i dünya şampiyonu yapan 39 yaşındaki Lionel Messi de uluslararası kariyerine Ronaldo'dan kısa bir süre önce nokta koymuştu.

Her iki futbolcu da kulüp düzeyinde oynamaya devam etse de, milli takımlardaki mirasları ve tarihin en iyisinin kim olduğu hakkındaki tartışmalar futbol kamuoyunun merkezinde kalmaya devam edecek.