Thomas Tuchel, Hırvatistan ve İspanya ile oynanacak kritik maçlar öncesinde açıklamalarda bulundu

Rakibin gücü: «Hırvatistan maçı bizim için son derece önemli. Özellikle onlarla yaptığımız önceki maçı hatırlarsak. O zaman hak ettiğimiz bir sonuç almıştık ancak hangi seviyede oynadığımızı ve ne kadar büyük bir efor sarf ettiğimizi unutmamalıyız. Şimdi yine aynı yüksek seviyede futbol sergilemeliyiz»;