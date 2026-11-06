Thomas Tuchel, Hırvatistan ve İspanya ile oynanacak kritik maçlar öncesinde açıklamalarda bulundu
İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel, UEFA Uluslar Ligi grup aşamasındaki kritik Kasım ayı maçları öncesinde takımın temel hedefleri ve hazırlık süreci hakkında açık konuştu. Sky Sports'un haberine göre, deneyimli Alman çalıştırıcı «Üç Aslanlar»ın önüne grup liderliğini garantileme hedefini net bir şekilde koydu.
İngilizleri kısa süre içinde kıtanın iki güçlü takımı bekliyor: takım 12 Kasım'da Hırvatistan'a karşı sahaya çıktığında, 15 Kasım'da Avrupa şampiyonu İspanya ile güçlerini sınayacak.
«Final aşamasına çıkmak ana hedef»: Tuchel'in talepleri
Teknik direktör, turnuvadaki hedeflere ve maçların stratejik önemine özel vurgu yaptı:
Birincilik ve turnuva finali: «Hedefim grupta birinci olmak. Eğer takımımız tam olarak bu sonuç için tüm gücüyle savaşmasaydı şaşırırdım. Dörtlü finali İspanya'da oynamak istiyoruz», dedi uzman isim;
Avrupa Şampiyonası için prova: «Büyük sonuçlar için mücadele edilen, keskin ve maksimum sorumluluk gerektiren maçlara ihtiyacımız var. Uluslar Ligi'ni tam da bu amaçla kullanmak istiyoruz; yaklaşan Avrupa Şampiyonası'na mümkün olan en üst düzeyde hazırlanmak için.»
«Rakip çok tehlikeli»: Hırvatistan maçı neden en önemlisi?
Tuchel, İngiltere ekibinin şu anda tüm dikkatini ilk rakibe verdiğini belirtti:
Rakibin gücü: «Hırvatistan maçı bizim için son derece önemli. Özellikle onlarla yaptığımız önceki maçı hatırlarsak. O zaman hak ettiğimiz bir sonuç almıştık ancak hangi seviyede oynadığımızı ve ne kadar büyük bir efor sarf ettiğimizi unutmamalıyız. Şimdi yine aynı yüksek seviyede futbol sergilemeliyiz»;
İspanya ile denk mücadele: «Hırvatistan, İspanya karşısında şaşırtıcı derecede iyi bir performans sergiledi ve galibiyete çok yaklaştı. Şu an tüm odağımız Hırvatistan'da ve sadece bu maça hazırlanıyoruz.»
Zaman kısıtlı: Hazırlık için sadece iki gün
Teknik ekip, kısa sürede taktiksel sistemi oturtma sorununa da değindi:
Yoğun takvim: «Kısa sürede iki çok güçlü milli takıma karşı oynamamız gerekiyor. Antrenman için elimizde sadece iki gün, yani Salı ve Çarşamba olacak»;
Taktiği yeniden kurgulamak: Uzman isim, bu kısa süre içinde sahada tam antrenmanlar yaparak İngiltere'nin temel oyun tarzını ve taktiksel şemalarını tamamen uyumlu hale getirmeye çalışacaklarını ifade etti.
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