Vaşington'dan Özbek diplomasisi ve ekonomisi için son derece önemli ve sevindirici haberler geliyor. ABD Kongresi Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde düzenlenen resmi dinlemeler sırasında, Orta Asya bölgesi ve özellikle Özbekistan ile ekonomik ilişkileri yeni bir aşamaya taşıyacak bir açıklama yapıldı. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump yönetiminin yıllardır karşılıklı ticaret hacmini olumsuz etkileyen eskimiş "Jackson-Vanik değişikliğini" tamamen kaldırma girişimini tam olarak desteklediğini resmen doğruladı. Bu, bölgemiz ülkeleri için Amerikan pazarına doğrudan ve geniş bir yolun açılması anlamına geliyor.

ABD dış politika kurumunun başkanı, bu kısıtlamaların kaldırılmasının iki taraflı ilişkiler için son derece faydalı olduğunu özellikle vurguladı. "Bu kararı, karşılıklı iş birliğini güçlendirme yolunda çok faydalı ve gerekli bir adım olarak görüyoruz," dedi Marco Rubio. Bu değişikliğin kaldırılması, yıllardır ekonomik ilişkilerin önünde duran yapay engelleri yıkmaya ve okyanus ötesi ile ticaret hacminin keskin bir şekilde artmasına hizmet edecektir.

Ayrıca, Dışişleri Bakanı yakın gelecekteki planlarını paylaşarak Orta Asya halkları için bir başka önemli haberi duyurdu. "Fırsattan yararlanarak şunu belirtmek isterim ki, yakın zamanda bölgede geleneksel 'C5+1' formatında üst düzey bir zirve düzenlemeyi planlıyoruz. Allah nasip ederse, bu yılın sonuna kadar bu zirveye şahsen katılmak üzere bölgeyi ziyaret edeceğim," dedi ABD dış politika kurumunun başkanı.

Bilgi amacıyla belirtmek gerekir ki, 'C5+1' diplomatik mekanizması, ABD ile Orta Asya'nın beş egemen devleti — Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Türkmenistan — arasındaki çok taraflı ve kolektif iş birliği için özgün bir platformdur. Vaşington, bu etkili diyalog formatını 2015'ten beri güvenlik, ekonomi ve insani alanlardaki projelerin hayata geçirilmesinde başarıyla kullanmaktadır. Gelecekteki yeni toplantı ve kısıtlamaların kaldırılması, bu köprüyü şüphesiz daha da güçlendirecektir.

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