Cannavaro'dan Napoli oyuncularına: "Sahada çenenizi kapatıp ellerinizi tutmalısınız"

·96·Spor
Cannavaro'dan Napoli oyuncularına: "Sahada çenenizi kapatıp ellerinizi tutmalısınız"

Napoli'nin eski savunma oyuncusu ve şu anki Özbekistan Milli Takımı teknik direktörü Fabio Cannavaro Napoli çevresindeki sorunlu duruma ilişkin görüşlerini dile getirerek oyunculara ciddi tavsiyelerde bulundu.

Calcionapoli1926.it adlı yayına verdiği röportajda, eski Altın Top sahibi, sahadaki gereksiz tutkuların ve tartışmaların bırakılıp sadece oyuna odaklanılması gerektiğini vurguladı.

"Gereksiz tutkuları soyunma odasında çözün": Cannavaro'nun talebi

Napoli futbolunun tanınmış ismi, takım disiplininin ön planda tutulması gerektiğini belirtti:

  • Sahada sükunet: "Bence sahada çenenizi kapatıp ellerinizi tutmalısınız. Gereksiz hareketlere ve tartışmalara gerek yok. Diğer tüm itirazlar ve meseleler maçtan sonra soyunma odasında çözülebilir," dedi Cannavaro;

  • Oyuncuların sorumluluğu: Teknik direktör, tüm suçu sadece teknik ekibe atmanın yanlış olduğunu vurguladı: "Dünyanın en iyi fikirlerine sahip olabilirsiniz, ancak her teknik direktörün başarısının yüzde 80-90'ı doğrudan oyuncuların performansına bağlıdır."

Napoli'nin zor durumu ve Lazio'ya karşı kritik mücadele

Şu anda Napoli kulübü İtalya liginde zor günler geçiriyor:

  • Tabloda 8. sıra: Massimiliano Allegri yönetimindeki takım, Serie A puan durumunda 8. sıraya geriledi ve şampiyonluk yarışından önemli ölçüde uzaklaştı;

  • Lidere karşı sınav: Napoli, önümüzdeki hafta lig lideri Lazio ile karşılaşacak. Bu kritik mücadelenin, Napolililer için krizden çıkış ve konumlarını düzeltme konusunda belirleyici bir sınav olması bekleniyor.

Fabio CannavaroNapoliSerie ALazioFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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