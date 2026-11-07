Evleri temizliyor ve fabrikada çalışıyor: Xiaomi'nin insansı robotu neler yapabiliyor?

·69·Teknoloji
Evleri temizliyor ve fabrikada çalışıyor: Xiaomi'nin insansı robotu neler yapabiliyor?

Çin'in Wuzhen kentinde düzenlenen prestijli Dünya İnternet Konferansı'nda Xiaomi, robotik ve AI alanındaki en son devrim niteliğindeki başarılarını kamuoyuna sundu. Etkinlik kapsamında, ev ortamında bağımsız hareket etme ve karmaşık görevleri çözme konusunda uzmanlaşmış Xiaomi-Robotics-1 AI model tabanı tanıtıldı.

Bu sistemle donatılmış insansı robot, şirket çalışanları için tasarlanan Xiaomi Youth Apartments konut kompleksinde gerçek koşullarda test edildi ve şaşırtıcı sonuçlar kaydetti.

3 oda, 50'den fazla görev: Evdeki test nasıl geçti?

AI tabanlı hareket eden robot, insan yardımı olmadan karmaşık ev işlerini tamamen bağımsız bir şekilde yerine getirdiğini kanıtladı:

  • Kesintisiz görev zinciri: Robot, 30 dakikadan fazla bir süre içinde arka arkaya 50'den fazla görev zincirini hiç hata yapmadan tamamladı;

  • Tam otonom hareket: Cihaz, insan müdahalesi olmadan 3 oda boyunca rahatça hareket etti ve tüm süreçleri bağımsız olarak planladı;

  • Evsel karmaşıklıkları çözme: Robot, kanepeleri ve çalışma masalarını düzenlemek, atıkları ayrıştırarak temizlemek, çeşitli küçük eşyaları ayırıp yerlerine yerleştirmek ve evi genel bir denetimden geçirmek gibi hassas görevleri başarıyla yerine getirdi.

Endüstride devrim: Otomobil fabrikasında 8 saatlik tam vardiya

Xiaomi, bu akıllı platformun sadece evlerde değil, ağır sanayide de benzersiz bir verimlilik sağladığını uygulamalı olarak gösterdi:

  • Hataları kendi düzelten robot: Şirketin insansı robotu, otomobil montaj fabrikasında tam 8 saatlik iş vardiyasını hiçbir kesinti olmadan ve ortaya çıkan küçük hataları kendi başına düzelterek başarıyla tamamladı;

  • Tek evrensel «beyin»: Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun, evdeki ev işlerini yapan robotta da, otomobil bandında çalışan insansı robotta da arka planda aynı evrensel Xiaomi-Robotics-1 AI model tabanının çalıştığını vurguladı.

XiaomiXiaomi-Robotics-1Lei JunDünya İnternet KonferansıRobotik
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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