Mahkum taşıyan tren vagonunda bir görevli hayatını kaybetti

·7·Dünya
Mahkum taşıyan tren vagonunda bir görevli hayatını kaybetti

Rusya'da mahkumların taşındığı bir tren vagonunda ciddi bir olay meydana geldi. 2 Ekim günü “Vladikavkaz – Adler” treninin özel vagonunda mahkumlardan birinin Federal Cezaevi Servisi (FSİN) görevlisine saldırdığı bildirildi.

İlk bilgilere göre olay, Kabardey-Balkar bölgesindeki Murtazovo istasyonu yakınlarında gerçekleşti. “112” ve REN TV kaynakları, vagonda mahkumlar arasında bir isyan çıktığına dair haberler paylaştı.

Vagonun Terek istasyonunda trene bağlandığı belirtiliyor. Tren Beslan üzerinden hareket ettikten sonra vagonda acil durum freni çekildi ve kargaşa başladı. Bazı haberlerde mahkumların gardiyanların silahlarını ele geçirdiği de iddia edildi.

Bunun üzerine vagon güvenlik güçleri tarafından kuşatıldı. Olay yerine acil servisler ve özel birlikler sevk edildi. İlk bilgilerde hiçbir mahkumun kaçmadığı belirtildi.

Ancak Rusya FSİN'deki bir TASS kaynağı, olayı “isyan” olarak nitelendirmeyi reddetti. Kaynak, vagondaki mahkumlardan birinin konvoy görevlisine saldırarak ölümüne neden olduğunu açıkladı.

Bazı kaynaklar olay sonucunda birkaç görevlinin daha yaralandığını ve daha sonra mahkumlardan birinin de hayatını kaybettiğini bildirdi. Olayın tüm detayları henüz resmi olarak tam açıklanmadı.

RusyaFSİNVladikavkaz – Adler TreniKabardey-BalkarMurtazovo İstasyonu
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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