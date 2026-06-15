Güney Kore yarı iletken pazarında yeni bir "altın çağ" başlatmaya hazırlanıyor

Güney Kore hükümeti, küresel çip pazarındaki liderliğini pekiştirmek amacıyla stratejik bir adım daha atıyor. Ülkenin yeni nesil güç yarı iletkenlerinin geliştirilmesini ve üretimini desteklemeye yönelik kapsamlı programı kapsamında yaklaşık yarım milyar dolarlık bir fon ayrılması bekleniyor. Bu girişimin sadece ekonomik büyüme için değil, aynı zamanda teknolojik bağımsızlığı sağlamak adına da önemli bir aşama olması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ultra-Innovation Economy Project projesi kapsamında toplamda 750 milyar won (yaklaşık 494 milyon dolar) aktarılması planlanıyor. Bunun 500 milyar wonu doğrudan araştırma ve geliştirme (R&D) çalışmalarına harcanacak. Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Ku Yun Chxol başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda programın temel görevleri belirlendi.

Yapay zeka ve enerji verimliliği

Hükümetin ana odağı, veri merkezleri (data-centers) ve yapay zeka (AI) altyapısı için tasarlanmış yarı iletkenler üzerindedir. ixbt.com verilerine göre, bu tür bileşenler elektrik enerjisinin işlenmesi ve dağıtılmasından sorumlu olup, sunucu sistemlerinin enerji verimliliği ve güvenilirliğini doğrudan etkilemektedir. Bu durum, ChatGPT ve diğer büyük dil modellerini çalıştırırken harcanan devasa kaynaklardan tasarruf edilmesini sağlayacaktır.

Programın merkezinde silisyum karbür (SiC) ve galyum nitrür (GaN) tabanlı teknolojiler yer alıyor. Geleneksel silisyum çözümleriyle karşılaştırıldığında, bu malzemeler yüksek voltaj, sıcaklık ve frekanslarda çalışabilen daha verimli cihazların yaratılmasına olanak tanıyor. Bu teknolojilerin gelecekte DRAM bellek çipleri gibi ülke ekonomisinin temel direklerinden biri haline gelmesi hedefleniyor.

Endüstrinin yeni yönleri

Yeni nesil güç yarı iletkenleri sadece IT alanında değil, diğer stratejik sektörlerde de yaygın olarak kullanılacak. Özellikle aşağıdaki alanlarda devrim niteliğinde değişiklikler yapması bekleniyor:

Enerji ve yenilenebilir kaynaklar;

Elektrikli araçlar ve modern ulaşım sistemleri;

Robotik ve otomasyonlu üretim;

Havacılık ve savunma sanayii.

Güney Koreli yetkililer, ülke içinde tam bir üretim döngüsü oluşturmayı hedefliyor. Bu, malzeme ve bileşenlerin geliştirilmesinden hazır modüllerin montajına kadar olan süreci kapsıyor. Bu yaklaşım, bilimsel çalışmaların seri üretime daha hızlı entegre edilmesine ve yerel sanayinin rekabet gücünün artırılmasına hizmet edecektir.

Güney Kore şu anda DRAM bellek çipleri pazarında dünyada lider konumda bulunuyor. Yeni program aracılığıyla ülke, yabancı tedarikçilere olan bağımlılığını azaltmayı ve küresel çip pazarındaki mutlak üstünlüğünü korumayı hedefliyor. Bu yatırımlar, gelecekte NVIDIA veya Apple gibi devler için gerekli olan kritik bileşenlerin tedarikinde Koreli şirketlerin konumunu daha da güçlendirecektir.