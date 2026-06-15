Güney Kore yarı iletken pazarında yeni bir "altın çağ" başlatmaya hazırlanıyor

·1·Teknoloji
Güney Kore yarı iletken pazarında yeni bir "altın çağ" başlatmaya hazırlanıyor

Güney Kore hükümeti, küresel çip pazarındaki liderliğini pekiştirmek amacıyla stratejik bir adım daha atıyor. Ülkenin yeni nesil güç yarı iletkenlerinin geliştirilmesini ve üretimini desteklemeye yönelik kapsamlı programı kapsamında yaklaşık yarım milyar dolarlık bir fon ayrılması bekleniyor. Bu girişimin sadece ekonomik büyüme için değil, aynı zamanda teknolojik bağımsızlığı sağlamak adına da önemli bir aşama olması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ultra-Innovation Economy Project projesi kapsamında toplamda 750 milyar won (yaklaşık 494 milyon dolar) aktarılması planlanıyor. Bunun 500 milyar wonu doğrudan araştırma ve geliştirme (R&D) çalışmalarına harcanacak. Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Ku Yun Chxol başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda programın temel görevleri belirlendi.

Yapay zeka ve enerji verimliliği

Hükümetin ana odağı, veri merkezleri (data-centers) ve yapay zeka (AI) altyapısı için tasarlanmış yarı iletkenler üzerindedir. ixbt.com verilerine göre, bu tür bileşenler elektrik enerjisinin işlenmesi ve dağıtılmasından sorumlu olup, sunucu sistemlerinin enerji verimliliği ve güvenilirliğini doğrudan etkilemektedir. Bu durum, ChatGPT ve diğer büyük dil modellerini çalıştırırken harcanan devasa kaynaklardan tasarruf edilmesini sağlayacaktır.

Programın merkezinde silisyum karbür (SiC) ve galyum nitrür (GaN) tabanlı teknolojiler yer alıyor. Geleneksel silisyum çözümleriyle karşılaştırıldığında, bu malzemeler yüksek voltaj, sıcaklık ve frekanslarda çalışabilen daha verimli cihazların yaratılmasına olanak tanıyor. Bu teknolojilerin gelecekte DRAM bellek çipleri gibi ülke ekonomisinin temel direklerinden biri haline gelmesi hedefleniyor.

Endüstrinin yeni yönleri

Yeni nesil güç yarı iletkenleri sadece IT alanında değil, diğer stratejik sektörlerde de yaygın olarak kullanılacak. Özellikle aşağıdaki alanlarda devrim niteliğinde değişiklikler yapması bekleniyor:

  • Enerji ve yenilenebilir kaynaklar;
  • Elektrikli araçlar ve modern ulaşım sistemleri;
  • Robotik ve otomasyonlu üretim;
  • Havacılık ve savunma sanayii.
Güney Koreli yetkililer, ülke içinde tam bir üretim döngüsü oluşturmayı hedefliyor. Bu, malzeme ve bileşenlerin geliştirilmesinden hazır modüllerin montajına kadar olan süreci kapsıyor. Bu yaklaşım, bilimsel çalışmaların seri üretime daha hızlı entegre edilmesine ve yerel sanayinin rekabet gücünün artırılmasına hizmet edecektir.

Güney Kore şu anda DRAM bellek çipleri pazarında dünyada lider konumda bulunuyor. Yeni program aracılığıyla ülke, yabancı tedarikçilere olan bağımlılığını azaltmayı ve küresel çip pazarındaki mutlak üstünlüğünü korumayı hedefliyor. Bu yatırımlar, gelecekte NVIDIA veya Apple gibi devler için gerekli olan kritik bileşenlerin tedarikinde Koreli şirketlerin konumunu daha da güçlendirecektir.

Güney KoreYarı İletkenlerTeknolojiYapay ZekaYatırım
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

320 bin GeForce RTX 3090'ın gücü boşa mı gidiyor: Pearl projesi etrafındaki tartışma320 bin GeForce RTX 3090'ın gücü boşa mı gidiyor: Pearl projesi etrafındaki tartışmaBugün, 22:53Belkin, otomatik toplanan kablolu 45 W GaN şarj cihazını tanıttıBelkin, otomatik toplanan kablolu 45 W GaN şarj cihazını tanıttıBugün, 22:28Frank girişimi kurucusu Charlie Javice, Donald Trump'tan af talep ediyorFrank girişimi kurucusu Charlie Javice, Donald Trump'tan af talep ediyorBugün, 22:00Japonya dünyanın en büyük NGS'sini devreye aldı: Nükleer atık krizi derinleşiyorJaponya dünyanın en büyük NGS'sini devreye aldı: Nükleer atık krizi derinleşiyorBugün, 21:23SpaceX, Starship projesini hızlandırıyor: Flight 13 görevi için hazırlıklar başladıSpaceX, Starship projesini hızlandırıyor: Flight 13 görevi için hazırlıklar başladıBugün, 20:59Genetik devrimi: İnsan embriyosu DNA'sını kromozomlara zarar vermeden düzenleme yolu bulunduGenetik devrimi: İnsan embriyosu DNA'sını kromozomlara zarar vermeden düzenleme yolu bulunduBugün, 20:53
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde