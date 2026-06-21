Yapay Zeka Patlaması Güney Kore'de Enflasyonu Hızlandırabilir

Güney Kore Merkez Bankası, ülkenin teknoloji devleri Samsung Electronics ve SK hynix tarafından çalışanlara ödenen devasa bonusların ulusal ekonomideki fiyat istikrarı için risk oluşturduğu konusunda uyardı. Düzenleyicinin raporuna göre, yapay zeka (AI) alanındaki benzeri görülmemiş talep nedeniyle ortaya çıkan bu ödemeler bir zincirleme reaksiyon oluşturarak ülke genelinde ücretlerin haksız artışına ve enflasyonun hızlanmasına neden olabilir. Ixbt.com haberine göre belirtiliyor.

Merkez Bankası verilerine göre, bu yılın ilk çeyreğinde BT sektöründeki özel ödemeler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60,6 oranında arttı. Karşılaştırma yapmak gerekirse, ekonominin diğer sektörlerinde bu oran yalnızca yüzde 2,1 seviyesinde. Bu büyük fark, yüksek gelirlerin tüketici piyasasındaki fiyatları doğrudan etkilemesi nedeniyle para politikası yetkililerini ciddi şekilde endişelendiriyor.

Yarı iletken pazarındaki "süper döngü" etkisi

Bu finansal büyümenin temel itici gücü olarak, yapay zeka sistemleri için gerekli olan yüksek hızlı bellek çipleri (HBM) pazarındaki patlama görülüyor. ixbt.com haberine göre, DRAM ve NAND çiplerine olan küresel talep Samsung ve SK hynix şirketlerine rekor düzeyde kâr getirdi. Sonuç olarak şirketler, çalışanlarıyla gelir paylaşım sistemini yeni bir seviyeye taşıdı.

Şu anda SK hynix, işletme kârının yaklaşık yüzde 10'unu çalışan teşviklerine ayırıyor. Samsung ise sendika baskılarıyla yarı iletken birimi kârının yüzde 10,5'ini bonus olarak ayırmaya karar verdi. Bu rakamlar, sıradan çalışanların yıllık gelirlerini hayal edilemez seviyelere çıkardı.

Örneğin, Samsung Foundry biriminde temel maaşı 52 400 dolar civarında olan bir mühendis, ek bonuslarla birlikte 410 000 dolara kadar gelir elde edebiliyor. SK hynix şirketinde ise mali yıl sonlarının başarılı geçmesi durumunda ödemelerin 700-900 bin dolara kadar ulaşacağı öngörülüyor. Bu tür "noktasal aşırı yüksek gelirler", yaklaşık beş ay sonra tüketici fiyatlarının 0,05 yüzdelik puan artmasına neden oluyor.

Sosyal ve ekonomik sonuçlar

Güney Kore Merkez Bankası Başkanı Shin Hyoung-son, ikinci yarıyılda enflasyon baskısının artarak yüzde 3 seviyesine yaklaşabileceği konusunda uyardı. Banka şu anda politika faizini yüzde 2,50 seviyesinde tutuyor, ancak teknoloji sektörünün ekonomideki devasa ağırlığı durumu karmaşıklaştırıyor. Bonusların etkisi diğer sektörlerde de hissedilmeye başladı:

Diğer sektörlerdeki sendikalar, rekor bonusları örnek göstererek asgari ücretlerin artırılmasını talep ediyor;

Samsung ve SK hynix fabrikalarının bulunduğu Gyeonggi eyaletinde lüks tüketim ürünleri satışı ve genel tüketim harcamaları keskin bir artış gösterdi;

İş gücü piyasasında yetenek akışının yalnızca yüksek maaşlı teknoloji şirketlerine yönelme riski doğuyor.

Güney Kore teknolojilerinin ve ev aletlerinin geniş bir yer tuttuğu piyasalarda, bu ülkedeki ekonomik değişiklikler ve üretim maliyetlerinin artması uzun vadede ihraç edilen ürünlerin fiyatlarını da dolaylı olarak etkileyebilir. Şu an için Güney Kore hükümeti, yapay zekanın getirdiği zenginlik ile ekonomik istikrar arasındaki dengeyi korumaya çalışıyor.