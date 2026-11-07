Yakutistan'da nadir bulunan doğal mavi elmas keşfedildi: Onu özel ve değerli kılan nedir?

·104·Dünya
Yakutistan'da nadir bulunan doğal mavi elmas keşfedildi: Onu özel ve değerli kılan nedir?

Rusya'nın madencilik ve mücevherat tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı: Yakutistan'daki Naqin kimberlit sahasında, mücevher kalitesine sahip ilk doğal mavi elmas çıkarıldı.

«ALROSA» şirketinin basın servisine göre, ağırlığı 2,74 karat olan bu nadir kristal, ülke topraklarındaki madenlerde bulunan ilk onaylanmış mavi elmas olarak tarihe geçti. Uzmanlar, bu bulguyu jeoloji ve mücevher dünyasında gerçek bir sansasyon olarak nitelendiriyor.

Bu taş neden dünyanın en değerli taşlarından biri olarak kabul ediliyor?

Bulunan taş Tip IIb elmas kategorisine giriyor. Nadirliği birkaç özel nitelikle açıklanıyor:

  • %0,1'lik nadirlik: Yeryüzündeki tüm doğal elmasların sadece %0,1'i Tip IIb sınıfına aittir ve bunlar gezegenin en pahalı ve nadir mücevherleri arasındadır;

  • Kristal yapısındaki bor elementi: Taşın kendine has olağanüstü mavi rengi, kristal kafesindeki karbon atomlarının yerini bor atomlarının almasıyla oluşur;

  • Mutlak kusursuzluk: En şaşırtıcı olanı, bu kristalde hiçbir iç kusur veya yabancı madde bulunmamasıdır. Mükemmel doğal saflık ve nadir renk uyumu, değerini birkaç kat artırmaktadır;

  • Üzerinde 11 usta çalışıyor: Bu tarihi taşı işlemek ve bir dünya şaheserine dönüştürmek için şirketin en yetenekli 11 uzmanı görevlendirilmiştir.

Efsanevi «Tavernier» ve «Hope» elmaslarıyla nasıl bir bağlantısı var?

Tarihte bu türdeki (IIb) en büyük ve en ünlü taş, 1650 yılında Hindistan'dan getirilen 115,16 karatlık «Tavernier'in Mavi Elması» olarak bilinir.

Bu efsanevi taşın işlenmesi sonucunda, bugün Washington'daki Smithsonian Enstitüsü müzesinde sergilenen ünlü «Hope» (Hope Diamond) elması ortaya çıkmıştır. Tarih boyunca bu elmasa Fransa kralları XIV. Louis, XV. Louis, XVI. Louis, Büyük Britanya kralı IV. George ve ünlü mücevherci Pierre-Camille Cartier sahip olmuştur.

Yakutistan'da bulunan 2,74 karatlık mavi elmas ise, bir yandan Naqin madeninde bor içeren taşların varlığını bilimsel olarak kanıtlarken, diğer yandan dünyanın en seçkin koleksiyonlarında yer almaya adaydır.

ALROSANaqin MadeniMavi ElmasHope ElmasıYakutistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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