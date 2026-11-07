Hindistan'da Müslüman kadınlar için özel spor salonu açıldı

·71·Dünya
Hindistan'da Müslüman kadınlar için özel spor salonu açıldı

Hindistan'ın güneyindeki Coimbatore şehrinde Shabana adında bir kadın, Müslüman kadınlar için özel bir spor salonu kurdu. Bu mekanda kadınlar, dini inançlarına uygun günlük kıyafetleriyle kendilerini özgür ve rahat hissederek egzersiz yapabiliyorlar.

Shabana, böyle bir spor salonu açma fikrinin kendi kişisel deneyimlerinden kaynaklandığını söylüyor. Kendisi için uygun, dini görüşlerine ve giyim kurallarına uyan bir spor salonu bulmakta zorluk çekmiş. Ayrıca sağlık sorunları da onu fiziksel aktiviteye daha fazla odaklanmaya teşvik etmiş.

Ancak mevcut spor salonlarında kendini yeterince rahat hissetmediği için Shabana, diğer kadınların da benzer sorunlar yaşayabileceğini fark etmiş. Sonuç olarak, Müslüman kadınların hiçbir rahatsızlık veya kısıtlama endişesi duymadan egzersiz yapabilecekleri ayrı bir mekan açmaya karar vermiş.

Yeni spor salonunun temel amacı, kadınlara sağlıklı bir yaşam tarzı oluşturmaları, düzenli egzersiz yapmaları ve sağlıklarına özen göstermeleri için uygun bir ortam sağlamaktır.

Shabana'nın girişimi, dini inançları veya giyim tarzları nedeniyle spor yaparken kendini rahatsız hisseden kadınlar için önemli bir fırsat olabilir.

CoimbatoreHindistanKadın SporuShabanaSağlıklı Yaşam
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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