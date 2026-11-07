Fabio Cannavaro İtalya'ya dönmek mi istiyor? Teknik direktörden Sky Sport'a çarpıcı açıklamalar

·2·Spor
Fabio Cannavaro İtalya'ya dönmek mi istiyor? Teknik direktörden Sky Sport'a çarpıcı açıklamalar

Özbekistan milli futbol takımı teknik direktörü Fabio Cannavaro teknik direktörlük kariyerindeki en büyük hayalinin İtalya milli takımını çalıştırmak olduğunu açıkladı.

53 yaşındaki İtalyan uzman Sky Sport Italia yayınında planları ve teknik direktörlük felsefesi hakkında konuşurken, attığı her adımın büyük bir hedefe yönelik stratejik bir çalışma olduğunu vurguladı.

«Asya'ya gezmeye gitmedim»: Teknik direktörün açık itirafı

Dünya futbol efsanesi ve «Altın Top» sahibi, teknik direktörlükteki ana hedefini gizlemedi:

  • Ana hedef — «Squadra Azzurra»: «Benim ana hedefim ve hayalim İtalya'da çalışmak ve milli takımı yönetmek. Bu yolda durmaksızın çalışıyorum. Dünya turuna çıkmak veya Asya'ya boşuna gitmek için değil» şeklinde kesin bir açıklama yaptı Cannavaro;

  • «Napoli kahvesi» tadında bir kariyer: Uzman, kulüp ve milli takım arasındaki baskıyı ilginç bir şekilde kıyasladı:

    • Kulüp futbolu: «Kulüpteki iş her gün adrenalin veriyor: futbolcuları sürekli görüyorsunuz, onlarla çalışıyorsunuz, gelişimlerine yardımcı oluyor ve maçlara hazırlanıyorsunuz»;

    • Milli takım: «Milli takımla çalışmak ise Napoli kahvesine benziyor — çok kısa. Sadece on gününüz var ve bu sürede hata yapmamak ve en doğru kararı bulmak zorundasınız. Bu insana büyük bir motivasyon ve güç veriyor».

Özbekistan tarihinde yeni bir dönem ve genç yıldızların keşfi

Fabio Cannavaro, 2025 yılından beri Özbekistan milli takımının dümenini güvenle yönetiyor:

  • Tarihi Dünya Kupası: İtalyan teknik adam yönetimindeki Özbekistan milli takımı, tarihinde ilk kez Dünya Kupası final aşamasında mücadele etti;

  • Genç nesle yol: Cannavaro milli takıma yeni bir soluk getirdi ve yerel futbol camiasına Behruz Karimov, Jahongir O‘rozov ve Muhammad Hakimov gibi yetenekli genç futbolcuları kazandırarak onlara büyük sahnede güven duydu;

  • Zengin uluslararası deneyim: Özbekistan öncesinde Çin'in Guangzhou Evergrande, Tianjin Quanjian, Suudi Arabistan'ın Al-Nassr, İtalya'nın Benevento, Udinese, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb kulüpleri ve Çin milli takımında görev alarak sağlam bir deneyim kazandı.

Özbekistan milli takımında elde edilen başarılar ve uygulanan modern taktiksel yaklaşımlar, Cannavaro'nun Avrupa'ya, özellikle de İtalya milli takımına dönüş yolunda önemli bir temel oluşturuyor.

Fabio CannavaroÖzbekistan Milli Takımıİtalya Milli TakımıDünya KupasıFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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