Santos'ta büyük değişim: Neymar'ın babası kulüp CEO'su olarak atandı

Brezilya ve dünya futbolunun yıldızı Neymar'ın babası ve resmi menajeri — Neymar da Silva Santos Brezilya'nın efsanevi kulübü Santos'un CEO'su olarak atandı.

Bu gelişme, Santos Başkanı Marcelo Teixeira ve iş insanının kendisi tarafından resmen açıklandı. Bu atama, Brezilyalı yıldızın yetiştiği kulübüne yakın zamanda dönebileceği yönündeki söylentileri daha da alevlendirdi.

Stratejik gelişim ve genç yetenekler akademisi: Yeni yönetici neler yapacak?

Brezilya'nın önde gelen Globo Esporte gazetesinin verdiği bilgilere göre, baba Neymar kulüp içinde oldukça geniş yetkilere sahip olacak:

Kulüp stratejisi: Neymar'ın babası, doğrudan Santos'un uzun vadeli stratejik gelişiminden, ticari performansının artırılmasından ve uluslararası iş birliklerinden sorumlu olacak;

Efsanevi akademiye liderlik: Aynı zamanda, Pele ve Neymar gibi dünya yıldızlarını yetiştiren, genç futbolcuları destekleyen ünlü Meninos da Vila enstitüsünün yönetimini de devralacak;

Aralık ayındaki seçim sınavı: İş insanı bu görevde şimdilik Aralık ayına kadar çalışacak. 12 Aralık'ta yapılacak kulüp başkanlığı seçimlerinde Marcelo Teixeira yeniden kazanırsa, Neymar da Silva görevini resmen koruyacak ve uzun vadeli planlarını sürdürecek.

Stadyum yenileme çalışmaları ve 1,3 milyon avroluk yatırım

Bu, Neymar ailesinin kulübe yaptığı ilk yardım değil. Daha önce de Santos'a finansal destek sağlıyorlardı:

NR Sports şirketinin etkisi: Neymar da Silva, kendisine ait NR Sports şirketi aracılığıyla kulübün birçok büyük projesinde aktif rol aldı;

Vila Belmiro stadyumunun yenilenmesi: Özellikle takımın tarihi evi olan Vila Belmiro stadyumunun onarımı ve gençlik akademisi altyapısının modernizasyonuna büyük katkı sağladı;

Yapılan yatırım: Bu altyapı projelerine toplam 8 milyon real (yaklaşık 1,3 milyon avro) tutarında doğrudan yatırım yapıldı.

Babasının kulüp yönetimine gelişi, Santos'un finansal gücünü geri kazanmasının yanı sıra, Suudi Arabistan'daki sözleşmesi sona ermek üzere olan Neymar'ın ana kulübüne sansasyonel dönüşü için bir köprü olarak değerlendiriliyor.