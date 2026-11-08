EPL'de şok: Manchester City deplasmanda kaybetti, Husanov 90 dakika sahada kaldı

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında büyük bir sürpriz yaşandı. Şampiyonluk mücadelesi veren «Manchester City» deplasmanda puan tablosunun alt sıralarında yer alan «Nottingham Forest» kulübü ile karşılaştı ve 1-3'lük skorla ağır bir mağlubiyet aldı.

Özbek futbolseverler için dikkat çekici olan nokta ise milli takımımızın savunma oyuncusu Abdukodir Husanov «Vatandaşlar»ın savunma hattında maçın ilk dakikasından son düdüğüne kadar tam 90 dakika görev yaptı.

Delap'ın dublesi ve Cherki'nin cevabı: Maçtaki keskin dönemeçler

«City Ground» stadyumunda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip ilk dakikalardan itibaren baskı kurdu ve beklenmedik bir sonuca imza attı:

«Forest»in hızlı hücumları: Maçın henüz 6. dakikasında Cunha skoru açarak ev sahibini öne geçirdi — 1-0. Çok geçmeden, 18. dakikada Liam Delap farkı ikiye çıkardı — 2-0;

Cherki'den umut ışığı: İkinci yarıda hareketlenen «City», 52. dakikada Rayan Cherki'nin attığı golle farkı bire indirdi — 2-1;

Noktayı koyan gol: Ancak 73. dakikada gelişen bir kontra atakta yine Liam Delap dublesini yaparak «Ormancılar»ın 3-1'lik net galibiyetini perçinledi.

Husanov 90 dakika sahada ve kadro değişiklikleri

Mareska yönetimindeki «Manchester City» bu maçta birçok yıldız isme ilk 11'de yer verdi:

Husanov savunmada tam süre aldı: Abdukodir Husanov merkez savunmada Ruben Dias ve Marc Guehi ile birlikte ilk 11'de başladı ve maçın tamamında oynadı;

Mareska'nın devre arası hamleleri: Oyunun kontrolünü ele almak isteyen teknik direktör, ikinci yarının başında Guehi yerine Nunes'i, Gvardiol yerine ise O'Riley'i oyuna aldı, daha sonra Foden da sahaya sürüldü ancak bu çabalar skoru eşitlemeye yetmedi;

Haaland ve Doku durduruldu: Hücumda Erling Haaland ve Jeremy Doku tam süre almasına rağmen, «Nottingham» savunması onlara ciddi bir hareket alanı bırakmadı.

Puan durumundaki vaziyet

Bu mağlubiyete rağmen «Manchester City» 21 puanla tablonun 2. sırasında kalmaya devam ediyor. Büyük bir galibiyet alan «Nottingham Forest» ise puanını 9'a yükselterek 16. sıraya tırmandı.