Javohir Ummataliyev prestijli Queensberry gecesinde İspanyol rakibini mağlup etti

İngiltere'nin Manchester şehrinde dünyanın önde gelen boks organizatörlerinden biri olan Queensberry Promotions tarafından düzenlenen büyük profesyonel boks gecesi, Özbek boksseverler için güzel bir haberle başladı.

Bu prestijli müsabaka kapsamında ringe çıkan genç ve umut vadeden boksörümüz Javohir Ummataliyev deneyimli İspanyol rakibi Atakayte Santana'ya karşı önemli bir sıralama maçı gerçekleştirdi.

6 rauntluk tam üstünlük ve hakem kararı

Javohir Ummataliyev, İngiliz seyircilerin gözü önünde yüksek tekniğini ve taktiksel hazırlığını sergiledi:

Mesafe kontrolü: Maçın ilk saniyelerinden itibaren Ummataliyev, isabetli yumruklar ve çevik hareketlerle maçın temposunu eline aldı;

Kıyasıya mücadele: İspanyol Atakayte Santana birkaç kez karşı atağa geçmeye çalışsa da temsilcimiz savunmada güvenli hareket ederek rakibine fırsat tanımadı;

Hakemlerin oybirliğiyle kararı: 6 raunt süren heyecanlı mücadelenin sonunda yan hakemler oybirliğiyle Javohir Ummataliyev'in üstünlüğünü kabul ederek galibiyeti temsilcimize verdi.

Profesyonel rekor 3-0'a ulaştı

Manchester'daki bu başarı, 20 yaşındaki boksörümüzün kariyerindeki önemli bir dönüm noktası oldu: