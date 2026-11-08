Göztepe mağlubiyetinde uzmanlar Shomurodov'un performansını nasıl değerlendirdi?

·3·Spor
Göztepe mağlubiyetinde uzmanlar Shomurodov'un performansını nasıl değerlendirdi?

Türkiye Süper Ligi'nin 11. haftasında Özbekistan milli takımının yıldızlarının formasını giydiği İstanbul Başakşehir, deplasmanda Göztepe'ye konuk oldu ve çekişmeli geçen mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanarak sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu karşılaşmada milli takımımızın kaptanı Eldor Shomurodov İstanbul ekibinin ilk 11'inde sahaya çıkarken, bir diğer yetenekli oyuncumuz Abbosbek Fayzullayev maçı yedek kulübesinden takip etmekle yetindi.

Hızlı yanıt ve 83. dakikadaki galibiyet golü

İzmir'deki karşılaşma ev sahibinin baskılı ataklarıyla başladı:

  • Göztepe öne geçti: Maçın 18. dakikasında ev sahibi ekibin etkili oyunu sonuç verdi ve Juan fileleri havalandırdı — 1:0;

  • Zelke'den hızlı cevap: Başakşehir geriye düşüşüne uzun süre izin vermedi. Sadece dört dakika sonra, 22. dakikada Alman forvet Davie Selke skoru eşitledi — 1:1;

  • Visca'nın galibiyet golü: Normal sürenin bitimine kısa bir süre kala, 83. dakikada tecrübeli Edin Visca rakip kaleciyi mağlup ederek Başakşehir'e kritik üç puanı getiren golün sahibi oldu.

Shomurodov'un performansı, notu ve bir sonraki rakip

Özbekistan milli takımı oyuncularının katılımı ve istatistiksel verileri şu şekilde oluştu:

  • Shomurodov 86 dakika sahada kaldı: İstanbul ekibinin ana golcüsü olarak ilk 11'de başlayan Shomurodov bu maçta gol atamadı ve 86. dakikada yerini başka bir oyuncuya bıraktı;

  • Flashscore portalının değerlendirmesi: Saygın istatistik platformunun uzmanları, Özbek forvetin performansını 6,7 puan ile değerlendirdi. Bu skor, konuk ekibin ilk 11'inde yer alan oyuncular arasındaki en düşük üçüncü puan oldu;

  • Puan durumu ve bir sonraki maç: Elde edilen galibiyetin ardından İstanbul Başakşehir puanını 17'ye yükseltti (Göztepe 15 puanda kaldı). Takım, bir sonraki hafta Türkiye liginin yeni ekiplerinden Çorum ile karşılaşacak.

Türkiye Süper Ligiİstanbul BaşakşehirEldor ShomurodovAbbosbek FayzullayevFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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