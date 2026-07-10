Robotlar Mars'ın ilk "sakinleri" olabilir

Elon Musk, insanlığı Dünya dışındaki gezegenlerde yaşamaya hazırlama konusundaki devasa planlarını hızlandırıyor. Milyarder, 2026 yılı sonuna kadar Dünya'dan ilk kargo roketi uçuşlarının gerçekleştirileceğini ve Ay ile Mars'ta gelecekteki kolonileri kurmak için gerekli ekipman ve malzemelerin taşınacağını açıkladı. En ilginç yanı ise, yeni gezegenlere ilk ayak basacak olanların insanlar değil, Tesla'nın Optimus insansı robotları olması.

Musk'ın son planına göre, SpaceX şirketi ana odağını önce Ay'da kalıcı bir şehir kurmaya çevirdi. Ona göre, Ay Mars'a kıyasla çok daha yakın olduğu için, insanlık için gerekli teknolojileri ve altyapıyı burada test etmek daha kolay olacak. Musk, önümüzdeki on yıl içinde Ay'da kalıcı bir üs kurmayı, aynı zamanda yedi yıl boyunca Mars'a da düzenli olarak inşaat malzemeleri ve ekipman göndermeyi planlıyor.

Bu hafta SpaceX, ABD Federal İletişim Komisyonu'na (FCC) bir başka önemli proje sundu. Şirket, uzaya 100 bin uydudan oluşan devasa bir ağ göndermeyi planlıyor. Bu sistemin, Dünya ile uzay arasındaki iletişimi güçlendireceği, milyarlarca yapay zeka cihazı ve gelecekte Ay ile Mars'ta çalışacak robotlar için yüksek işlem gücü sağlayacağı belirtiliyor.

SpaceX kurucu ekibi üyesi Jim Cantrell, gelecekte her robotun ayrı bir güçlü bilgisayara sahip olmayacağını belirtiyor. Temel hesaplama süreçleri doğrudan uydu ağı üzerinden gerçekleştirilecek. Ona göre, insanlar gelip yerleşmeden önce tüm altyapıyı robotlar kurup hazırlayacak.

Bu planlar uygulama aşamasına geçmeye başladı bile. SpaceX kısa süre önce Falcon 9 roket taşıyıcısı ile alçak Dünya yörüngesine 29 Starlink uydusunu daha başarıyla fırlattı. Ancak Mars'a ağır inşaat makineleri ve büyük yükler taşımak için Starship'ten daha güçlü yeni bir taşıyıcı roket sistemi geliştirilmesi planlanıyor.

Uzmanlara göre, insanları başka bir gezegene taşımadan önceki en büyük sorunlardan biri, milyonlarca ton yükü uzaya çıkarmaktır. NASA'nın eski baş teknoloji sorumlularından Les Johnson, ucuz ve güvenilir, yeniden kullanılabilir bir taşıma sistemi oluşturmanın bu planın temel şartlarından biri olduğunu vurguluyor.

Musk'ın stratejisine göre, Mars'a insanlardan önce Tesla Optimus robotları gönderilecek. Onlar yükleri boşaltacak, güneş panellerini kuracak, yaşam modüllerini monte edecek, su çıkaracak, oksijen üretecek ve diğer mühendislik işlerini yapacaklar. Uzmanlar,robotları beslemenin insanlara göre çok daha kolay olduğunu belirtiyor. Onların yiyeceğe veya havaya ihtiyacı yok; elektrik enerjisi ve teknik bakım yeterli.

Bilim insanları, Mars'ta yaşamak için elektrik enerjisi, su, oksijen, yakıt ve yaşam ortamı hazırlamanın şart olduğunu vurguluyor. Güç kaynağı olarak nükleer reaktörler veya güneş panelleri kullanılabilir. Su ise Mars yüzeyinin altında buz halinde bulunabileceği için robotların onu kazıp çıkarması gerekecek. Ayrıca, Mars atmosferinden roket yakıtı üretme ve elektroliz yoluyla oksijen elde etme teknolojilerinin kullanılması planlanıyor.

Musk'ın en büyük hedefi, 2045-2055 yılları arasında Mars'ta dış yardıma ihtiyaç duymadan yaşayabilen ilk bağımsız şehirleri kurmaktır. Bilim insanlarına göre, ilk kolonistler için Mars'taki yaşam aynı anda hem heyecan verici, hem sıkıcı hem de tehlikeli olacak. Çünkü çoğunlukla kapalı alanlarda yaşamak zorunda kalacaklar ve dış ortam insan hayatı için son derece tehlikeli olmaya devam edecek. Buna rağmen, SpaceX ve Elon Musk, insanlık tarihindeki en büyük uzay projelerinden birini gerçekleştirmeye kararlı.