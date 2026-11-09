Krakow'daki kanlı saldırının ardından şüphelinin anne, baba ve kız kardeşinin de cansız bedenleri bulundu

·10·Dünya
Krakow'daki kanlı saldırının ardından şüphelinin anne, baba ve kız kardeşinin de cansız bedenleri bulundu

Polonya'nın Krakow şehrinde 7 Kasım'da meydana gelen toplu silahlı saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında, 24 yaşındaki şüphelinin anne, baba ve kız kardeşinin de hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Cansız bedenleri, Krakow'dan yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Ostrowiec Świętokrzyski şehrinde bulunan bir evde bulundu.

Yerel polis verilerine göre, hayatını kaybedenlerin 53 yaşında bir erkek, 52 ve 21 yaşlarında iki kadın olduğu belirlendi. Daha sonra bu kişilerin şüphelinin babası, annesi ve kız kardeşi olduğu doğrulandı. İlk incelemelerde cesetlerde ateşli silah yaralanmaları tespit edildi. Evde ayrıca yedi adet ateşli silaha el konuldu.

Hatırlatmak gerekirse, 7 Kasım günü 24 yaşındaki bir şahıs, Krakow'un tarihi merkezindeki Ana Meydan'a aracıyla girerek rastgele yayalara ateş açmıştı. Olay sonucunda altı kişi hayatını kaybetmiş, 16 kişi yaralanmıştı. Yaralılar arasında iki polis memuru da bulunuyordu.

Polis ile girdiği çatışmada yaralanan şüpheli yakalanarak ağır yaralı halde hastaneye kaldırılmıştı. Ancak 9 Kasım sabahı şüphelinin hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.

Polonya İçişleri Bakanı Marcin Kierwinski, şüphelinin aşırı sağcı radikal ideolojilere ilgi duyduğunu belirtti. Buna rağmen saldırıların kesin nedenleri ve motivasyonları üzerindeki soruşturma devam ediyor. Soruşturma makamları, Krakow'daki silahlı saldırı ile aile üyelerinin ölümü arasında aynı kişinin bağlantılı olabileceğini tahmin ediyor.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Krakow'daki saldırıyı bir terör eylemi olarak nitelendirdi. Yaşanan trajedi nedeniyle ülkede 8 ve 9 Kasım günleri ulusal yas ilan edildi.

Krakow SaldırısıPolonyaDonald TuskMarcin KierwinskiSuç
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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