“Oyuncularımla gurur duyuyorum”: Simeone, Barcelona mağlubiyeti sonrası neler dedi?

·14·Spor
“Oyuncularımla gurur duyuyorum”: Simeone, Barcelona mağlubiyeti sonrası neler dedi?

İspanya La Liga'nın 12. haftasında oynanan derbi maçında Atletico Madrid, kendi sahasında Barcelona'ya 1-2 mağlup oldu.

Çekişmeli ve dramatik anlara sahne olan karşılaşmanın ardından "yatak üreticileri"nin teknik direktörü Diego Simeone basın toplantısına katıldı. Arjantinli uzman, takımının oyunundan memnun olduğunu, Julian Alvarez'in performansını ve bir hafta içindeki ikinci mağlubiyete rağmen sakin kalmanın gerekliliğini vurguladı.

“Planımız işledi ancak bitiricilikte sorun yaşadık”

Simeone'ye göre Madrid ekibi, maçın büyük bölümünde istedikleri taktiği sahaya yansıttı:

  • Fırsatları değerlendirememek: “Oyuncularımla gurur duyuyorum. Harika bir maç çıkardık ve karşılaşmanın büyük kısmında istediğimiz gibi oynadık. Ancak pozisyonları değerlendirmede eksik kaldık. Rakip ise bulduğu fırsatları gole çevirmeyi başardı.”

  • İkinci yarıdaki kontrol: “İkinci yarıda da tablo pek değişmedi. Barcelona topa sahip olsa da tehlikeli pozisyonlar yaratamadı. Aksine, Alvarez, Baena ve Sörloth ile net fırsatlar yakaladık. Rakip ise tek bir fırsatı iyi değerlendirerek galibiyet golünü attı.”

“Julian'ın sadece gole ihtiyacı vardı”: Hücum hattına güven

Teknik direktör, takımın yıldızlarından Julian Alvarez'in oyununu özellikle övdü:

  • Hücumdaki aktiflik: “Julian harika bir futbolcu, takımımız için çok önemli bir figür. Yarattığımız beş tehlikeli pozisyonun üç veya dördünde doğrudan payı vardı. Bugün sadece golü eksikti. İnanıyorum ki goller de mutlaka gelecektir.”

  • Bir haftada ikinci mağlubiyet: Son yedi günde iki kez kaybetmenin baskısı hakkında konuşan Simeone, “Bir haftada iki mağlubiyet mi? Böyle bir durumda sadece ve sadece sakin kalmak gerekir” diyerek takımına moral verdi.

La Liga 12. hafta sonrası puan durumu: FIFA arası öncesi durum

Bu galibiyetin ardından Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, puan tablosundaki liderliğini pekiştirdi:

Sıra

Kulüp

Puan

Durum

1

Barcelona

33

Flick'in takımı FIFA arasına lider olarak girdi

2

Real Madrid

30

Lideri 3 puan farkla takip ediyor

3

Atletico Madrid

28

Mağlubiyet sonrası 3. sıraya geriledi

Barcelona puanını 33'e çıkararak milli maçlar (FIFA arası) nedeniyle verilen araya lider girdi. 28 puanda kalan Atletico ise liderle arasındaki farkı 5'e çıkararak 3. sıraya geriledi.

La LigaAtletico MadridBarcelonaDiego SimeoneFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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