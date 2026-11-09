“Jurassic Park” gerçek hayatta: Endonezya'daki çocuklar dev bir yılanı kaydırağa dönüştürdü (video)

Endonezya'da kaydedilen sıra dışı görüntüler sosyal medyada izleyicilerin dikkatini çekiyor. Videoda, bir grup çocuğun kendilerinden katbekat büyük dev bir yılanın üzerinde kaydığı ve onu adeta bir çocuk parkındaki kaydırak gibi kullandığı görülüyor.

Beklenmedik manzarayı görenler, bu durumu ünlü "Jurassic Park" filmindeki sahnelere benzetiyor. Dev bir sürüngenin üzerinde rahatça oynayan çocukları görmek, sanki fantastik bir filmdeki olaylar gerçeğe dönüşmüş gibi bir izlenim yaratıyor.

Videoda çocukların yılanın gövdesi boyunca kayarak birbirleriyle oynadıkları görülüyor. Onların bu sıra dışı eğlencesi çevredekileri hem şaşırttı hem de güldürdü. Bazı internet kullanıcıları ise bu manzarayı görünce, çocuklar için en sıra dışı kaydırağın bulunduğunu şaka yollu belirtiyor.

Ancak böyle bir durum dışarıdan eğlenceli görünse de, vahşi veya büyük sürüngenlerle dikkatsizce etkileşime girmek tehlikelidir. Yılanın hareketlerini önceden kestirmek zordur, bu nedenle hayvanlarla bu tür oyunların tekrarlanması tavsiye edilmez.

Yine de Endonezya'dan yayılan bu sıra dışı video, internet kullanıcılarına beklenmedik ve unutulmaz bir manzara sundu.