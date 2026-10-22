Japonya'da uçak zemininde yılan bulundu, uçuş iptal edildi

Japonya'da Japan Airlines grubuna bağlı Japan Air Commuter uçağında 40 santimetre uzunluğunda zehirsiz bir yılan bulundu. Olay nedeniyle uçağın Kagoshima prefektürüne yapılması planlanan uçuşu iptal edildi. Konuyla ilgili haberi The Independent yayınladı.

Edinilen bilgiye göre uçak, 19 Ekim günü Shimane prefektüründeki Izumo Havalimanı'ndan Fukuoka Havalimanı'na gelmişti. Uçağın yerel saatle 12:50'de Fukuoka'dan Kagoshima'ya uçması gerekiyordu.

Uçuş hazırlığı sırasında kokpitte tanımlanamayan bir canlı görüldü ancak bulunamadı. Güvenlik gerekçesiyle uçuş iptal edildi. Daha sonra teknisyenler uçak kabinini detaylı bir şekilde inceleyerek, 20 Ekim günü zemin kaplamasının altına saklanmış olan yılanı tespit etti.

Uzmanlar yılanın zehirsiz bir Japon çizgili yılanının yavrusu olduğunu belirledi. Yılanı yakalamak için özel ekipler çağrıldı. Olayın ardından yılanın uçağa nasıl girdiği henüz bilinmiyor.

Havayolu şirketinin açıklamasına göre, bu durum uçak kabininde yılan bulunmasıyla ilgili ilk vaka. Şirket, yolculardan yaşanan aksaklık nedeniyle özür diledi.