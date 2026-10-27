Karpin'den beklenen liste: Rusya'nın Taşkent maçı için 36 futbolcu seçildi

Rusya milli takımı teknik heyeti, teknik direktör Valeriy Karpin önderliğinde, Kasım 2026 FIFA günleri kapsamındaki kamp için 36 kişilik genişletilmiş aday kadroyu açıkladı.

Bu kamp kapsamında takım iki önemli uluslararası hazırlık maçı yapacak: 12 Kasım'da Taşkent'te Özbekistan milli takımına karşı sahaya çıkacak olan ekip, 17 Kasım'da Krasnodar'da Güney Amerika temsilcisi Venezuela ile karşılaşacak. En önemlisi, Rusya kadrosunda Avrupa ve Amerika kıtalarının önde gelen kulüplerinde forma giyen kilit lejyonerler de yer alıyor.

Taşkent'e gelecek yıldızlar: Lejyonerler kadroda

Valeriy Karpin, bu maçlar için Avrupa ve MLS arenasında top koşturan lider oyuncuları davet etti:

PSG'nin kalecisi: Fransa şampiyonunun kadrosunda yer alan ünlü kaleci Matvey Safonov takım kalesi için ana aday olarak listeye dahil edildi;

Avrupa sahalarının liderleri: Fransa'nın Monaco takımının yıldızı Aleksandr Golovin , İspanya La Liga'da "Real Sociedad" formasını terleten Arsen Zakharyan ve Türkiye'nin Galatasaray kulübü üyesi Aleksey Batrakov orta saha hattına davet edildi;

MLS golcüsü: ABD'nin Atlanta United kulübü oyun kurucusu Aleksey Miranchuk da Taşkent'teki maça hazırlanıyor.

Pozisyonlara göre tam kadro: 36 aday

Kaleciler (6 kişi): Denis Adamov (Zenit), Stanislav Agkatsev (Krasnodar), Aleksandr Maksimenko (Spartak), Anton Mitryushkin (Lokomotiv), Matvey Safonov (PSG), Maksim Borisko (CSKA);

Savunmacılar (10 kişi): Kirill Danilov, Danil Krugovoy (her ikisi de CSKA), Igor Dmitriyev, Ruslan Litvinov (her ikisi de Spartak), Andrey Langovich, Viktor Melyoxin (her ikisi de Rostov), Yevgeniy Morozov, Aleksandr Silyanov (her ikisi de Lokomotiv), Mingiyan Beveyev (Baltika), Ilya Vakhaniya (Krasnodar), Turpal-Ali Ibishev (Akhmat), Maksim Osipenko (Dinamo Moskova);

Orta sahalar (10 kişi): Kirill Glebov, Matvey Kislyak, Ivan Oblyakov (hepsi CSKA), Danil Prutsev, Nail Umyarov (her ikisi de Spartak), Daniil Glebov (Dinamo Moskova), Artyom Karpukas (Zenit), Aleksey Mironov (Rostov), Aleksey Batrakov (Galatasaray), Arsen Zakharyan (Real Sociedad);

Forvetler (8 kişi): Yaroslav Gladishev, Konstantin Tyukavin (her ikisi de Dinamo Moskova), Nikolay Komlichenko, Sergey Pinyayev (her ikisi de Lokomotiv), Aleksandr Sobolev (Zenit), Lechi Sadulayev (Akhmat), Aleksandr Golovin (Monaco), Aleksey Miranchuk (Atlanta United).

12 Kasım'da Taşkent'te oynanacak Özbekistan-Rusya karşılaşması her iki takım için de büyük önem taşıyor ve Taşkentli taraftarlar için gerçek bir yıldızlar geçidine dönüşmesi bekleniyor.