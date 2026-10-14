Rusya'da büyük bir Japon gazetesinin muhabiri casusluk suçlamasıyla tutuklandı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Japonya'nın önde gelen Hokkaido Shimbun gazetesinin muhabiri Imai Yuki'yi casusluk şüphesiyle Sahalin bölgesinde gözaltına aldı. Rus basınında yer alan bilgilere göre gazeteci, ülkeden ayrılmak üzereyken yakalandı ve özel bir uçuşla derhal Moskova'ya getirildi.

13 Ekim'de Moskova Lefortovo Bölge Mahkemesi, gazeteci hakkında en az iki ay tutukluluk kararı verdi. Bu karar uyarınca, Rusya'nın en sıkı güvenlikli cezaevlerinden biri olan «Lefortovo»da tutulmaktadır.

FSB'nin iddiaları: Kuril Adaları, seferberlik ve gizli bilgiler

Olayla ilgili olarak Rusya Dışişleri Bakanlığı ve özel servisler resmi açıklamalarda bulundu:

İstihbarat görevi şüphesi: Rus özel servisinin yorumuna göre Imai Yuki, Japon istihbaratının talimatıyla Rusya'nın savunma kapasitesine ilişkin bilgileri toplamış, saklamış ve bunları ülke güvenliğine karşı kullanılması amacıyla dışarıya aktarmayı amaçlamıştır;

Seferber edilenler hakkında bilgiler: Özellikle FSB, muhabiri Kuril Adaları'nda Ukrayna'daki savaşa seferber edilenler ve gönüllü olarak katılanların sayısına ilişkin gizli bilgileri toplamakla suçluyor;

Dışişleri Bakanlığı akreditasyonu: Imai Yuki, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi akreditasyonuna sahipti. Buna rağmen Rus tarafı, Tokyo'yu resmi gazetecilik statüsünün arkasına saklanarak gizli bilgi toplama girişiminde bulunmakla suçluyor;

Ağır hapis cezası: «Interfax» haberine göre, casusluk maddesi uyarınca suçlu bulunması halinde Japon gazeteci 10 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Imai Yuki kimdir ve Rusya'da nasıl faaliyet gösteriyordu?

«Ostorojno, novosti» yayın organı, tutuklanan gazetecinin Rusya'daki geçmişi ve mesleki yönelimi hakkında bir dizi detay paylaştı:

Eğitim ve Rusya'ya ilgi: Imai Yuki en az 2014 yılından beri düzenli olarak Rusya'ya geliyordu. St. Petersburg Devlet Üniversitesi'nde eğitim gördü ve yerel tiyatrolar, müzeler ve konservatuvarlar dahil olmak üzere Rus kültürüne büyük ilgi duyuyordu;

Ele aldığı ana konular: Hokkaido Shimbun muhabiri olarak Habarovsk'ta İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesi ve Japonya'ya karşı kazanılan zafer anıtının açılışı, Rusya Devlet Duması seçimleri ve Moskova ile Pyongyang arasındaki ilişkiler üzerine haberler hazırlıyordu;

Son makalesi: Gazetecinin son imzalı haberi, tutuklanmasından birkaç gün önce, 5 Ekim tarihinde yayımlanmış olup Yujno-Sahalinsk bölgesindeki Kuzey Kore vatandaşlarının faaliyetlerini konu alıyordu.

Şimdilik Japon hükümeti ve gazetecinin çalıştığı Hokkaido Shimbun editörlüğü, söz konusu tutuklama ve casusluk suçlamaları hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Bu olay, iki ülke arasında zaten soğumuş olan diplomatik ilişkileri daha da gerginleştirebilir.