SpaceX IPO: Tarihteki en büyük hisse senedi arzı hakkında tüm detaylar

SpaceX, uzun yıllardır yeniden kullanılabilir roket fırlatmaları, Starlink uydu ağının genişlemesi ve elbette kurucusu Elon Musk sayesinde yatırımcıların ve kamuoyunun ilgi odağı olmaya devam ediyor. Ancak şirketin 24 yıllık tarihinde hiçbir şey, beklenen IPO (halka arz) ile kıyaslanamaz. Şirket, 555,6 milyon adet hissesini her biri 135 dolardan değerleyerek toplam 75 milyar dolar toplamayı planlıyor; bu da onu tarihteki en büyük IPO haline getiriyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Bu anlaşmanın Elon Musk'ı dünyanın ilk trilyoneri yapması bekleniyor. SpaceX, NASDAQ borsasında çıkış yapacak ve resmi listeleme duyurulduktan sonra hisse fiyatları gerçek zamanlı olarak takip edilebilecek. Finansal analistler ile Bloomberg ve CNBC gibi büyük yayın kuruluşları, bu süreci canlı yayınla takip ederek piyasadaki her değişimi yakından izliyor.

Şirketin S-1 raporu bazı şaşırtıcı rakamları ortaya koydu. Örneğin, SpaceX 2025 yılında 18 milyar dolardan fazla gelir elde etmesine rağmen 4,9 milyar dolar zarar etti. Bu, şirketin kuruluşundan bu yana görülen toplam 37 milyar dolarlık zararın bir parçası. Buna rağmen Elon Musk, şirketteki oy haklarının %85,1'ine sahip olarak yönetimi tamamen elinde tutmaya devam ediyor.

Bu IPO sadece Musk için değil, şirket çalışanları için de büyük bir finansal fırsat. New York Times'ın haberine göre, hisse senedi satışları sonucunda yaklaşık 4400 SpaceX çalışanı milyoner olabilir. Şu anda tüm dikkatler, hisselerin piyasaya çıkış zamanına ve teknoloji dünyasındaki gelecekteki konumuna odaklanmış durumda.