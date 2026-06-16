Putin ve Lukashenko karikatürlerinin yazarı olan ünlü Rus ressam vurularak öldürüldü

Polonya'da yaşayan Rus ressam ve aktivist Semyon Skrepetskiy (Robert Kuzovkov) vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay Byala-Podlyaska şehrinde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, ressamı bir otopark alanında yakın mesafeden birkaç kez vurdu.

Olay yerine gelen doktorlar hayatını kurtaramadı. Olayın ardından kolluk kuvvetleri geniş çaplı bir arama çalışması başlattı.

İlk bilgilere göre suça iki kişinin karışmış olabileceği belirtiliyor. Bazı haberlerde şüphelilerden birinin Belarus vatandaşı olduğu ve yakalandığı iddia ediliyor.

Semyon Skrepetskiy; Vladimir Putin, Aleksandr Lukashenko ve diğer siyasi figürlere yönelik karikatürleriyle tanınıyordu. 2021 yılından beri Polonya'da yaşıyordu.