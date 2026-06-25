Güney Kore'nin Eski Başkanı İçin Yeniden İdam Cezası İstendi

Güney Kore'nin eski başkanı Yun Sok Yol'a karşı yürütülen darbe girişimi davasında istinaf süreci devam ediyor. Yonhap haber ajansının bildirdiğine göre, özel savcılık eski devlet başkanı için yeniden idam cezası talep etti.

Dava, 2024 yılında ülkede sıkıyönetim ilan edilmesiyle ilgili. Yargılama süreci, Yun Sok Yol'un hakimin reddi talebi nedeniyle geçici olarak durdurulmuştu ancak Yüksek Mahkeme bu talebi reddetti.

Daha önce ilk derece mahkemesi, Yun Sok Yol'u darbe girişimine liderlik etmekten suçlu bularak müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

Savcılık bu hükmü çok hafif buluyor. Ayrıca, eski askeri komutan No San Won'un kayıtlarının önemli bir kanıt olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.