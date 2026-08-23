Yeni Haaland: 'City' yıldızı yeni sezon öncesi taraftarlarını şaşırttı

·2K·Dünya
Yeni Haaland: 'City' yıldızı yeni sezon öncesi taraftarlarını şaşırttı

Manchester City'ninNorveçli yıldız golcüsü Erling Haaland İngiltere Premier Ligi'nin yeni sezonunun başlamasına kısa bir süre kala taraftarlarını şaşırttı. Klasik uzun saç stiliyle tanınan forvet, sosyal medya hesapları üzerinden kısa saçlı yeni görünümünü paylaştı.

Golcü oyuncu paylaştığı fotoğrafın altına: Yeni sezon, yeni saç stilinotunu düştü.

Saçlar kısa, dert yok: Taraftarların şaşkınlığı ve Haaland'ın cevabı

Futbolcunun yeni dış görünüşü sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Birçok taraftar, onun uzun yıllardır imzası haline gelen uzun saçlarını kestirmesini beklenmedik bir haber olarak karşıladı.

Daha sonra Erling Haaland, İngilizce popüler bir kafiyeli ifadeyle bir gönderi daha paylaşarak eleştirilere ve şaşkınlıklara hafif bir yanıt verdi:

Short hair, don't care (Saçlar kısa, dert yok).

Yeni Haaland: 'City' yıldızı yeni sezon öncesi taraftarlarını şaşırttı

City sezona başlıyor: İlk rakip Bournemouth

Maviler, İngiltere Premier Ligi'ndeki yeni sezonun ilk resmi maçına bugün kendi sahalarında çıkıyor:

  • Rakip ve hafta: Manchester City, 1. hafta kapsamında Bournemouth kulübünü ağırlıyor;

  • Maçın başlama saati: Mücadele bugün, 23 Ağustos'ta Taşkent saatiyle 18:00'de başlayacak.

Yenilenen imajıyla sahaya çıkacak olan Norveçli golcünün yeni sezondaki ilk golleri ve performansı taraftarlar tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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