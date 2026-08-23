Erling Haaland imajını kökten değiştirdi: uzun saçlarına veda etti (fotoğraf)
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Ünlü futbolcu, İngiltere'nin "Manchester City" kulübü ve Norveç milli takımı forveti Erling Haaland İngiltere Premier Ligi (EPL) sezonu başlamadan önce imajını kökten değiştirdi, Zakon.kz bildiriyor.
Bu durum bugün, 23 Ağustos 2026 tarihinde 26 yaşındaki sporcunun Instagram sayfasında duyuruldu.
"Yeni sezon, yeni saç stili," diye yazdı Erling Haaland, yeni kısa saç stilini gösterdiği videosunun altına.
Ayrıca saç kesim sürecini de paylaştı.
"Saçımı kısa kestirdim ve umurumda değil," diye vurguladı futbolcu fotoğrafların altında.
Haaland'ın saçını kısa kestirmesine ilk tepki verenlerden biri kulübü oldu.
"Yeni sezon, yeni saç stili... harika," ifadeleri "Manchester City" resmi hesabının Erling'in gönderisinin altına yaptığı yorumda yer aldı.
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