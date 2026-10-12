UFC patronu Sean Strickland'in boks potansiyelini nasıl değerlendirdi

·44·Spor
UFC patronu Sean Strickland'in boks potansiyelini nasıl değerlendirdi

UFC başkanı Dana White organizasyonun orta sıklet şampiyonu Sean Strickland'in profesyonel boksa geçme isteği ve şampiyonluk kemerinden vazgeçeceğine dair sansasyonel açıklamalarına tepki gösterdi. Strickland ile lig arasında maaşlar konusunda açık bir anlaşmazlığın yaşandığı bir dönemde, promosyonun patronu oktagon yıldızlarının ringde başarılı olabileceğine inanmadığını belirtti.

Power Slap projesi kapsamında Nina Drama'ya verdiği röportajda White, sporcunun yumruk gücünü takdir etse de boks elitleriyle karşılaşmasının gerçeklikten uzak olduğunu açıkça ifade etti.

«Şansı var mı? Hayır!»: White'ın tepkisi

UFC patronu, karma dövüş sanatları ustalarının boks ringine çıkmasına ilişkin görüşlerini sakınmadı:

  • Deneyim ve gerçeklik: «Bence MMA'den boksa geçiş asla iyi bir sonuçla bitmez. Ancak Strickland güçlü bir çocuk ve yumrukları iyi atıyor», — dedi Dana White;

  • Opetaia ile dövüş ihtimali: Ona, Strickland'in Zuffa Boxing promosyonu aracılığıyla kruvazör sıklet şampiyonu Jai Opetaia ile yapabileceği olası bir maçtaki şansı sorulduğunda White, tek bir kısa cevapla yetindi: «Hayır».

Kemerden vazgeçme tehdidi: Para krizi nasıl başladı?

Sean Strickland'in boks hakkındaki açıklamalarının temelinde organizasyonla yaşanan yeni bir mali anlaşmazlık yatıyor:

  • Imavov ile rövanş ve maaş: Şampiyon, Nassourdine Imavov ile yapılması planlanan olası rövanş maçı için teklif edilen maaş miktarından memnun kalmayarak sosyal medyada ödemelerin önemli ölçüde artırılmasını talep etti;

  • Boks ile baskı kurmak: Talepler karşılanmazsa Strickland, UFC şampiyonluk kemerini bırakmaya ve daha yüksek gelir umuduyla boksta şansını denemeye hazır olduğunu açıkça belirtti.

Sözleşme engeli: Organizasyon taviz vermeyecek

Buna rağmen, Strickland'in boks ringine bağımsız olarak çıkması neredeyse imkansız:

  • Hukuki bağlayıcılık: Şampiyon, mevcut sözleşmesi gereği UFC promosyonuna sıkı sıkıya bağlı;

  • Ligin pozisyonu: Organizasyon, sporcuya istediği miktarda ek ödeme yapmak zorunda değil ve ayrıca sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmeden onu yan projelere bırakmayacak.

Sean Strickland'in ligle yaşadığı bu açık çatışmanın ona daha büyük bir sözleşme mi getireceği yoksa şampiyonluk kemerinden olmasına mı neden olacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.

Dana WhiteSean StricklandUFCZuffa BoxingBoks
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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