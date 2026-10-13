Sean Strickland ünlü muhabiri yerin dibine soktu

·2·Dünya
Sean Strickland ünlü muhabiri yerin dibine soktu

Ünlü spor muhabiri ve gazeteci Ariel Helwani ile eski UFC şampiyonu Sean Strickland arasında sosyal medyada sert bir tartışma yaşandı. Gerginlik, Helwani'nin Strickland'ın UFC tarafından teklif edilen düşük maaştan şikayet etmesinin yersiz olduğunu ve sözleşmeyi kendi isteğiyle imzaladığını belirtmesi üzerine tırmandı.

Buna karşılık olarak Amerikalı dövüşçü, gazeteciyi tarafsızlığını yitirmekle, "sülük" olmakla ve kişisel husumet beslemekle açıkça suçladı.

Helwani: "Şartları kabul edip imzaladın, güç hala UFC'nin elinde"

Ariel Helwani, yaptığı açıklamada dövüşçülerin mali durumunu ve Strickland'ın kararını şu şekilde değerlendirdi:

  • Maaş meselesi ve kişisel seçim: «Strickland'ı düşük maaş aldığı için üzgün olduğu için asla suçlamıyorum. Bence tüm dövüşçülere daha fazla ödeme yapılmalı. Ancak günün sonunda UFC ile yeni bir anlaşma imzaladı»;

  • Sözleşme sorumluluğu: «İşte bu yüzden ona acıyan az kişi var. Sean, şartları kabul ettin, imzaladın. Biliyoruz ki tüm güç UFC tarafında. Artık sözleşmenin yeniden gözden geçirilmesini talep edemezsin. Tek bir galibiyetten sonra bile çekip gidemezsin!» — dedi Helwani.

Strickland'ın sert cevabı: «Ariel, Dana'nın dediği gibi bir sülük»

Açık ve sert ifadeleriyle tanınan Sean Strickland, muhabirin eleştirisine oldukça sert ve duygusal bir yanıt verdi:

  • Kişisel nefret: «Lanet olsun, Ariel'den nefret ediyorum. İsrail'i desteklemeyi bıraktığımdan beri o benim bir numaralı düşmanım oldu...»;

  • Tarafsızlık suçlaması: «Helwani, sen internetteki en taraflı insansın»;

  • Dana White'ın eski sözü: «Ariel ile karşılaştığında onun bir sülük olduğunu hemen anlarsın. Dana White bunu ilk günden söylemişti», — diyerek sözlerini tamamladı dövüşçü.

MMA dünyasının bu iki ünlü ismi arasındaki tartışma, hayranlar arasında büyük yankı uyandırdı ve UFC'deki dövüşçülerin maaşları konusunu bir kez daha gündeme getirdi.

Ariel HelwaniSean StricklandUFCDana WhiteMMA
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

UFC patronu Sean Strickland'in boks potansiyelini nasıl değerlendirdiUFC patronu Sean Strickland'in boks potansiyelini nasıl değerlendirdiDün 07:04Sean Strickland UFC'yi sert bir dille eleştirdi ve boksa geçeceğini duyurduSean Strickland UFC'yi sert bir dille eleştirdi ve boksa geçeceğini duyurdu10 Ekim 07:13Dana White, Chimaev’in ne zaman döneceği sorusuna nasıl yanıt verdi?Dana White, Chimaev’in ne zaman döneceği sorusuna nasıl yanıt verdi?20 Ağustos 10:02«Dövüşmek istiyorum!»: Khamzat Chimaev, Dana White’a açıkça talepte bulundu«Dövüşmek istiyorum!»: Khamzat Chimaev, Dana White’a açıkça talepte bulundu19 Ağustos 14:53«Top-10'dan istediklerini versinler»: Usman Nurmagomedov UFC elitini dövüşe çağırdı«Top-10'dan istediklerini versinler»: Usman Nurmagomedov UFC elitini dövüşe çağırdı24 Eylül 06:19Ilia Topuria'dan Gaethje'ye ağır suçlama: Justin'den nasıl bir yanıt geldi?Ilia Topuria'dan Gaethje'ye ağır suçlama: Justin'den nasıl bir yanıt geldi?19 Eylül 11:36
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Gizemli yapının altında odalar ve tünel tespit edildi
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Gizemli yapının altında odalar ve tünel tespit edildi
38 yaşındaki kadın aynı anda dört tek yumurta ikizi erkek bebek bekliyor
38 yaşındaki kadın aynı anda dört tek yumurta ikizi erkek bebek bekliyor