Sean Strickland ünlü muhabiri yerin dibine soktu

Ünlü spor muhabiri ve gazeteci Ariel Helwani ile eski UFC şampiyonu Sean Strickland arasında sosyal medyada sert bir tartışma yaşandı. Gerginlik, Helwani'nin Strickland'ın UFC tarafından teklif edilen düşük maaştan şikayet etmesinin yersiz olduğunu ve sözleşmeyi kendi isteğiyle imzaladığını belirtmesi üzerine tırmandı.

Buna karşılık olarak Amerikalı dövüşçü, gazeteciyi tarafsızlığını yitirmekle, "sülük" olmakla ve kişisel husumet beslemekle açıkça suçladı.

Helwani: "Şartları kabul edip imzaladın, güç hala UFC'nin elinde"

Ariel Helwani, yaptığı açıklamada dövüşçülerin mali durumunu ve Strickland'ın kararını şu şekilde değerlendirdi:

Maaş meselesi ve kişisel seçim: «Strickland'ı düşük maaş aldığı için üzgün olduğu için asla suçlamıyorum. Bence tüm dövüşçülere daha fazla ödeme yapılmalı. Ancak günün sonunda UFC ile yeni bir anlaşma imzaladı»;

Sözleşme sorumluluğu: «İşte bu yüzden ona acıyan az kişi var. Sean, şartları kabul ettin, imzaladın. Biliyoruz ki tüm güç UFC tarafında. Artık sözleşmenin yeniden gözden geçirilmesini talep edemezsin. Tek bir galibiyetten sonra bile çekip gidemezsin!» — dedi Helwani.

Strickland'ın sert cevabı: «Ariel, Dana'nın dediği gibi bir sülük»

Açık ve sert ifadeleriyle tanınan Sean Strickland, muhabirin eleştirisine oldukça sert ve duygusal bir yanıt verdi:

Kişisel nefret: «Lanet olsun, Ariel'den nefret ediyorum. İsrail'i desteklemeyi bıraktığımdan beri o benim bir numaralı düşmanım oldu...»;

Tarafsızlık suçlaması: «Helwani, sen internetteki en taraflı insansın»;

Dana White'ın eski sözü: «Ariel ile karşılaştığında onun bir sülük olduğunu hemen anlarsın. Dana White bunu ilk günden söylemişti», — diyerek sözlerini tamamladı dövüşçü.

MMA dünyasının bu iki ünlü ismi arasındaki tartışma, hayranlar arasında büyük yankı uyandırdı ve UFC'deki dövüşçülerin maaşları konusunu bir kez daha gündeme getirdi.