Sean Strickland UFC'yi sert bir dille eleştirdi ve boksa geçeceğini duyurdu

·6·Spor
Sean Strickland UFC'yi sert bir dille eleştirdi ve boksa geçeceğini duyurdu

UFC orta sıklet şampiyonu ve organizasyonun en açık sözlü, sansasyonel dövüşçülerinden biri olan Sean Strickland promosyon yönetimine yönelik ağır suçlamalarda bulundu. Amerikalı sporcu, MMA'i bırakıp profesyonel boksa geçme niyetini bir kez daha resmen doğruladı ve dövüş dünyasında pek kimsenin açıkça konuşmaya cesaret edemediği dövüşçü maaşları sorununu gündeme getirdi.

Strickland, sosyal medya hesaplarından yayınladığı video mesajında, Dana White'ın organizasyonunun şampiyonların sağlığını ve mirasını kullandığını, ancak onlara hak ettikleri finansal desteği vermediğini vurguladı.

«Sonunda ağır nakavt olacak»: Promosyon politikasına sert itiraz

Sean Strickland, şampiyonların spordan sonraki acı kaderinin doğrudan UFC politikasının bir sonucu olduğunu açıkladı:

  • Zorunlu dönüşler sarmalı: «UFC hakkında herkesin sustuğu gerçeği söylemek istiyorum. Gerçek şampiyonlara bakın: yeniliyorlar, sonra geri dönüyorlar, birkaç kez daha dövüşüyorlar ve sonunda ağır bir nakavt alıyorlar. Nedeni şu: organizasyon seni orada tutuyor ama geleceğini garanti altına alacak kadar para ödemiyor»;

  • Mirasın yok oluşu: Dövüşçüye göre sporcular, finansal ihtiyaçlar nedeniyle kariyerlerini zamanında sonlandıramıyor ve yıllarca biriktirdikleri itibarlarını kaybediyorlar: «Sonuç olarak kendi yarattığın mirasını yok etmek zorunda kalıyorsun. Ben böyle bir kader istemiyorum».

Boks planı ve oktagonda ültimatom

Orta sıklet şampiyonu artık tüm dikkatini ringe vermek istiyor:

  • Boks kemeri hedefte: «Bu artık ilgimi çekmiyor. Profesyonel boksla uğraşıp orada dünya şampiyonluk kemerini kazanmak istiyorum. Şu anda ekibimle bu konuyu çözmek için çalışıyoruz»;

  • Organizasyona açık uyarı: Eğer UFC onu sözleşme gereği oktagonda dövüşmeye zorlarsa, Strickland taraftarlara izlenebilir bir dövüş sunmayacağını gizlemedi: «Eğer kabul etmeyip dövüşe zorlarlarsa sorun değil. Oktagonda sadece dururum, darbelerden kaçarım ve puan toplarım. Taraftarlar yuhalayacak mı? Ben de onlara katılır yuhalarım. Paramı alır giderim».

Strickland'ın zengin kariyeri: 2008'den UFC 328'e

Sean Strickland, modern MMA'in en deneyimli temsilcilerinden biri olarak kabul ediliyor:

  • Rekor istatistik: Profesyonel MMA kariyerine 2008 Mart ayında başlayan sporcu, bugüne kadar 31 galibiyet (16'sı nakavt/erken bitiriş) ve 7 mağlubiyet kaydetti;

  • Son zafer: Strickland son dövüşünü UFC 328 turnuvası kapsamında namağlup aday Khamzat Chimaev'e karşı yapmış, hakemlerin oybirliğiyle galip gelerek şampiyonluk kemerini korumuştu.

Mevcut şampiyonun bu isyankar açıklaması ve boksa doğru attığı açık adımın, UFC yönetimiyle ilişkileri ne kadar gereceği şimdilik belirsizliğini koruyor.

Sean StricklandUFCDana WhiteUFC 328MMA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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